康文署博物館受邀上央視節目 　介紹李小龍黃色戰衣等3件文物

康文署轄下博物館獲中央廣播電視總台節目《國家寶藏》邀請，介紹香港歷史博物館、香港藝術館和香港文化博物館3件文物；與故宮博物院、天津博物館、吉林省博物院等攜手介紹館藏，說好中華文化故事。節目介紹的3件文物，分別為香港歷史博物館的屏山鄧族祝壽賀幛、香港藝術館的《齊風六篇》，以及香港文化博物館展品李小龍黃色戰衣。



署方表示，康文署博物館能與這些國內頂級、國際知名的博物館一同參與，說明香港在守護國家寶藏方面具有獨特及重要地位，在說好中國故事中扮演著重要角色。

香港歷史博物館收藏的屏山鄧族祝壽賀幛，高四米多，上面飾有郭子儀祝壽及麻姑獻壽等寓意長壽的吉祥圖案。（政府新聞處圖片）

屏山鄧族祝壽賀幛，是鄧族21世祖鄧述卿的夫人於1872年61歲榮壽時，其子孫所送的賀禮。內文由翰林院庶吉士鄧蓉鏡撰寫，主要講述鄧夫人的生平事蹟和賢德。這幅4米多高的賀幛刺繡工藝十分細緻，且保存良好。賀帳曾1899年懸掛在屏山鄧氏宗祠的牆壁上，見證著英國以不平等條約租借新界的歷史。

香港藝術館虛白齋藏品《齊風六篇》水墨絹本手卷，是據南宋畫家馬和之所繪的《詩經圖》，以詩配圖的形式，傳達道德價值，甚具深意。圖示《齊風六篇》（局部）。（政府新聞處圖片）

《齊風六篇》水墨絹本手卷，是據南宋畫家馬和之所繪的《詩經圖》，以詩配圖的形式，傳達道德價值，甚具深意。手卷一直藏於皇宮中，至清末由末代皇帝溥儀及其弟溥傑運出紫禁城，是當時從宮中運出的1000多件書畫名蹟之一。手卷經歷清朝滅亡及二次大戰，輾轉由香港書畫鑑藏家、虛白齋主人劉作籌覓得。

李小龍於生前最後一部電影《死亡遊戲》中穿着的黃色戰衣，現正於香港文化博物館二樓的「平凡．不平凡──李小龍」展覽展出。（政府新聞處圖片）

李小龍於生前最後一部電影《死亡遊戲》中穿着的黃色戰衣被視為經典。黃色戰衣現正於香港文化博物館二樓的《平凡．不平凡──李小龍》展覽展出。

《國家寶藏》節目逢周六晚上7時30分於央視綜藝頻道播出，介紹本港3件文物的一集於6月1日播出，節目可於網上重溫。