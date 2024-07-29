收銀車｜10年收9億硬幣 本周泊觀塘及上水 一文睇清8至10月位置
撰文：吳綽詩
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「收銀車」自2014年在全港各區收集硬幣，市民可免費將硬幣轉換成鈔票、增值八達通卡或電子錢包等，或放入車內公益金捐款箱。兩輛「收銀車」今星期將分別到觀塘區及上水，其後亦會在18區輪流服務。
硬幣收集計劃於2014年10月推出，近10年間兩輛「收銀車」已進行了逾百萬宗交易，收集了共9億6,300萬枚硬幣，總面值15億2,700萬港元；所收硬幣會回流市面。
收銀車可銳換鈔票或增值八達通
香港金融管理局今日（29日）宣布硬幣收集計劃下兩輛「收銀車」新的服務日程表，更新至今年10月27日的服務地點，例如在流動圖書館服務點及各屋苑。
每輛「收銀車」一般會在同一地點停留一星期，服務時間由上午十時至晚上七時。每輛車內有兩部硬幣點算機，並有人員協助，亦設有電動輪椅升降台。市民可將硬幣轉換成鈔票或增值至儲值支付工具，例如八達通卡或電子錢包（包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞、TNG Wallet及WeChat Pay），或將款項放入車內的公益金捐款箱。硬幣收集服務不收費用。
本周收銀車停觀塘區及上水 服務時間10至7點
收銀車1號今日、周四及五將於翠屏（南）邨翠櫻樓服務，周末則會在藍田匯景花園。收銀車2號則除了周四，本周於上水龍琛里服務。服務時段為上午10時至晚上7時。
收銀車本周服務地點及日子：
收銀車1號
翠屏（南）邨翠櫻樓（康文署流動圖書館服務點）
．7月29日(星期一)
．8月1日(星期四)
．8月2日(星期五)
藍田匯景花園第十二座及第十三座側車路旁
．8月3日(星期六)
．8月4日(星期日)
收銀車2號
上水龍琛里(新都廣場及龍豐花園之間)
．7月29日(星期一)
．7月30日(星期二)
．7月31日(星期三)
．8月2日(星期五)
．8月3日(星期六)
．8月4日(星期日)
兩輛收銀車於8至10月亦會在全港各區輪流服務，詳情可參看金管局的收費車日程表。
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