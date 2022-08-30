近30環團、學者及商界合組智庫海洋保育聯盟　倡三成水域納保護區

本港海洋生態資源豐富，不過保育工作被質疑不足。由近30個關注海洋保育的環保團體、企業、學術界、教育界人士，今日（30日）合組海洋保育聯盟。

新成立的海洋保育聯盟發表聯合聲明，指將跨界別加強守護及保育本港的海洋，同時向港府提出兩點建議，包括刊憲將佔本港水域約10%，急需優先保育的海洋範圍，劃為海洋保護區；同時於2030年或之前，進一步將本港30%劃為海洋保護區。



聯盟表示，目前本港約42%陸地面積受到保護，而香港水域受保護範圍僅得3.7%，當中更只有少於0.01%範圍是禁止捕漁及船隻駛入的「禁捕區」。聯盟建議港府刊憲劃出更多海洋保護區，提高市民對海洋保育及其可持續性的意識。

聯盟成員之一的大自然保護協會，透過「白泥生境管理」項目，管理白泥的高生態價值棲息地，保護其自然美景和敏感的生物多樣性，展示與社區合作是有效保護海洋生態系統，及擴大海洋保護區覆蓋範圍的關鍵。

協會指，白泥是馬蹄蟹等瀕危物種的生態熱點，但同時亦是本地旅遊熱點，有見於遊人活動頻繁卻欠缺保護和規管，協會聯同社區、學術界以及聯盟其他成員，在白泥進行監察工作及研究。項目自2021年7月啟動以來，已將1,290平方米的荒廢蠔田重整，並為不同學校安排了27次實地考察。

聯盟建議將本港三成水域列為海洋保護區。（圖片由海洋保育聯盟提供）

聯盟另一位成員、人稱「鬼網殺手」的陳天明是「清除鬼網」行動的負責人，在過去十年間一直與義工清除鬼網，曾在短短半年間於西貢水域清除了逾20噸被棄置海中的漁網。陳天明估計，本港水域至少有數以百噸鬼網，包括本地商業及休閒捕漁等人類活動，以及隨水流由其他水域帶到香港的廢棄漁網。

香港海洋保育聯盟希望以「專注海洋保育及提升海洋保育意識」的智庫組織身份，與政府在海洋保育方面成為合作夥伴，推動法例和政策制定的工作，聯盟認為應重新評估目前有關保護海洋生物多樣性的法例。佘國豪續指，生態文明是國家政策的重點方向之一，且特區政府亦致力在多個領域推行環保措施，當中包括海洋保育，期待聯盟與政府部門建立正面的合作關係。