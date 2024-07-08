T1反勝中國TES奪首屆電競世界盃　捧走逾300萬獎金　Faker獲選MVP

首屆電競世界盃連日在沙特阿位伯首都利雅得舉行，當中備受注目的英雄聯盟（League of Legends，簡稱LoL）項目，最終由韓國戰隊T1奪冠，領軍人物Faker（李相赫）獲選MVP。



首屆電競世界盃的LoL賽事採取全邀請制，四大賽區包括韓國、中國、北美及歐洲都有兩隊獲邀，包括韓國的T1、Gen.G；中國的BLG（嗶哩嗶哩）及TES（滔搏）；北美的Team Liquid及FlyQuest；歐洲的G2和Fnatic，全是早前參加過季中邀請賽（MSI）的戰隊。

LoL賽事在7月4至8日舉行，由8強打起，採3局單淘汰制，決賽則為5局制。去年世界大賽冠軍T1雖然早前在MSI發揮未如理想，僅得第3名，但來到世界盃不被看好之下，8強先以2：1淘汰中國春季賽冠軍BLG，4強再驚險地2：1反勝Team Liquid。

首屆電競世界盃在沙特阿拉伯利雅得上演。（X/Esports World Cup）

來到決賽，T1面對全程一局未失、8強淘汰韓國冠軍Gen.G的TES，首局開局連連失誤下先輸一局，但隨即上演「讓一追三」，第二局初段雖有小失誤，但及時重整，加上打野Oner的「豹女」奈德麗發揮極佳，終獲勝追平局數；T1第三、四局表現更平穩，當中輔助Keria在第四局憑銳空的精彩開團配合，助T1在團戰連勝輕取對手，以3：1鎖定勝局，奪得首屆電競世界盃的LoL項目冠軍，並捧走40萬美元冠軍獎金（約312.4萬港元）。

T1奪冠後全隊喜極相擁。（X/Esports World Cup）

電競天王、人稱「不死大魔王」的Faker，在今屆賽事屢次證明自己的實力仍是頂級，尤其對Team Liquid時T1陷絕境，由他挺身而出，與Oner合力抓住機會連環擊殺對手反勝，決賽時第四局拿出犽宿壓制對手的庫奇，也引來全場歡呼，他最終獲選賽事最有價值選手。

電競世界盃向每支參賽隊伍提供一枚金色三角形「鎖匙」，在LoL項目，每場比賽的敗方都要將這鎖匙交給勝方，並放到液壓機下壓扁，這個殘酷的環節惹來網民熱議；另外，最終冠軍可以選擇3支對手的鎖匙，成為冠軍獎座的底座一部份，T1最終選擇了他們擊敗的3支隊伍，即BLG、Team Liquid及TES。