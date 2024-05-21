電競｜Faker率T1來港　9月22日亞博辦見面會　滙豐增門票抽獎名額

「大魔王」Faker來港搞見面會！

英雄聯盟（League of Legends，簡稱：LoL）冠軍戰隊T1，將於9月來港舉辦見面會，更落實場地會在香港亞洲國際博覽館舉行，粉絲有機會與T1五子全員於香港親身見面之餘，更有機會跟他們同台打機！



Faker將於9月，與四名T1隊友一同來港舉辦見面會。（公關提供）

滙豐One x T1《League of One》Party活動詳情：

日期：2024年9月22日（星期日）

地點：赤鱲角航展道1號亞洲國際博覽館 2號展館



Faker（李相赫）去年率T1奪S13世界冠軍，拿下職業生涯個人第4個世界冠軍。雖然在剛過去的MSI（季中邀請賽）敗者組決賽，T1不敵BLG止步，獲得第3名，但Faker仍無疑是LoL最具人氣選手。

這位有名的「大魔王」，將於9月與隊友Zeus（崔祐齊）、Oner（文炫竣）、Gumayusi（李珉炯）和Keria（柳岷析）來港，與一眾粉絲見面。

Faker去年率T1贏得世界冠軍，隊伍陣容未有變動。（Getty Images）

滙豐指，屆時見面會現場將設有不同攤位及打卡位，除此之外，亦會在5月底舉辦更多活動。滙豐早前曾宣布，要參加見面活動，需成為滙豐One客戶、滿足指定條件並成功登記抽獎，就有機會獲得門券，詳情可到活動網站瀏覽；而因應見面會移師更大場地，滙豐亦加推3倍門票抽獎名額。