港鐵45年｜復刻首代列車設波波扶手　周四首航周六停泊【附詳情】

港鐵前身香港地鐵公司成立至今45周年，港鐵將推一系列宣傳工作，其中更會推出「復古」主題列車，復刻地鐵第一代載客列車，更在車廂內加上經典「波波扶手」。列車將於周四（22日）投入服務，下午1時50分抵達彩虹站，並於2點首航；列車周（24日）會停泊在彩虹站讓市民「打卡」。



港鐵推出「復古」主題列車，復刻地鐵第一代載客列車。（港鐵提供圖片）

香港地鐵公司45周年，港鐵推出主題列車復刻港鐵第一代載客列車，車廂內特別加上港鐵第一代列車的經典「波波扶手」，列車將於周四下午大約1時50分抵達彩虹站3號月台，於下午2時正首航。

車廂內特別加上港鐵第一代列車的經典「波波扶手」。（港鐵提供）

列車會於星期六上午10時45分至中午12時停泊於彩虹站月台讓公眾參觀及打卡留念。

首航：

日期：8月22日（星期四）

時間：下午1:50到站，2時開出

地點：彩虹站3號月台



停泊：

日期：8月24日（星期六）

時間：上午10點45分至中午12點

地點：彩虹站月台



港鐵找來歌手張敬軒重新演繹經典歌曲《幾分鐘的約會》。（港鐵提供圖片）

此外，港鐵找來歌手張敬軒重新演繹經典歌曲《幾分鐘的約會》，透過一幕幕不同年代的香港，經典電影片段，細味多年來港鐵回憶。

港鐵表示，未來數月將推出更多不同形式的活動，與市民一同慶祝，包括透過MTR Mobile 舉行的抽奬,以及一系列與眾同樂、回饋社會的活動和項目，詳情將於稍後適時公布。