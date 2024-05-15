長洲太平清醮｜傍晚回程乘客逼爆碼頭沿岸　長者不滿排隊打尖入閘

每年太平清醮當日，長洲必然是最多人的一天，接載市民往返長洲的新渡輪，今日（15日）朝八晚五，約接載2.5萬人次乘客由中環往長洲，及1.1萬人次由長洲返中環，預計後者到下午6時將會增至1.4萬人次。

下午5時許，大批市民在長洲碼頭外排隊，準備搭乘渡輪返回中環，現場所見碼頭左右都有延綿不絕的人頭，看不見龍尾。有長者不滿排隊太久跟船公司職員理論，最後不聽勸阻，打尖入閘登船。



長洲飄色巡遊在下午1時半左右開始，大約舉行兩小時，記者下午5時到碼頭備排隊乘渡輪返回中環，於下午5時20分左右發現碼頭入口有乘客鼓譟，原來有一對長者男女向船公司職員投訴，其中女長者抱怨說，「年紀大，企唔得耐呀！行咗成個鐘，而家又行返來」，她不滿排隊打蛇餅來回多次仍未能進入碼頭。

現場所見，沒設關愛通道，有一條特別通道，只讓長洲居民、船公司職員、太平清醮嘉賓及持船票乘客使用，對於女長者的投訴僅表示「無辦法」。

未幾這對長者男女擅自越過職員拉起的分隔繩，「打尖」進入了特別通道，自行入閘準備登船，未見職員阻止。

▼5月15日 中環碼頭大批乘客早上準備前往長洲▼

