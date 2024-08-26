禁餵野鴿︱漁護署長落旺角高調宣傳新例　到場前有人懶理警告餵鴿

禁餵野鴿的修例本月1日起生效，漁農自然護理署署長黎堅明今天（26日）聯同民建聯到大角咀海富苑外擺街站宣傳新例。高調宣傳打擊非法餵鴿前約15分鐘，《香港01》記者發現有市民在現場餵野鴿，無視附近的非法餵鴿罰款告示。有區議員坦言難監察，盼結合業主、街坊、義工力量舉報違例者。



黎堅明透露，已聯同食環署成立跨部門工作小組，9月1日起非法餵鴿會即時執法，不作事先警告，又鼓勵市民舉報違例餵鴿。



禁餵野鴿的《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》8月1日起生效，漁農自然護理署署長黎堅明今天（26日）聯同民建聯到大角咀海富苑外擺街站宣傳新例。（夏家朗攝）

漁護署長落區宣傳禁餵野鴿

《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》生效近一個月，全港禁餵野生動物涵蓋野鴿，最高罰款由1萬元提升至10萬元及監禁1年，並引入5,000元定額罰款。

黎堅明聯同副署長黎存志、食環署代表今日下午到大角咀海富苑，宣傳禁餵野鴿新例，柏景灣、海富苑、富榮花園都派業委會或管業處代表出席。

禁餵野鴿的《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》8月1日起生效，漁農自然護理署署長黎堅明今天（26日）聯同民建聯到大角咀海富苑外擺街站宣傳新例。（夏家朗攝）

8月26日，漁農自然護理署署長黎堅明到大角咀海富苑外擺街站宣傳禁餵野鴿新例，活動開始前約15分鐘，《香港01》記者發現現場有市民餵飼野鴿。（何夏怡攝）

署長到場前夕 有人無視罰款告示照餵

活動開始前約15分鐘，《香港01》記者發現，有市民於海富苑巴士站對面空地餵飼野鴿群，並遺留食物殘渣，附近空地欄杆上掛有「非法餵飼野生動物或野鴿可被處定額罰款5,000元」的告示。有市民反映日常生活深受鴿群滋擾，衣服曾經沾染鴿糞，並主動向記者提供飼餵野鴿的相片，表明希望積極配合執法。

8月26日，漁農自然護理署署長黎堅明到大角咀海富苑外擺街站宣傳禁餵野鴿新例，活動開始前約15分鐘有市民餵飼野鴿，附近空地欄杆上掛有「非法餵飼罰款」的告示。（何夏怡攝）

禁餵野鴿的《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》8月1日起生效，漁農自然護理署署長黎堅明今天（26日）聯同民建聯到大角咀海富苑外擺街站宣傳新例。（夏家朗攝）

跨部門小組加強執法 私人屋苑餵野鴿亦違規

黎堅明表示，聯同食環署成立跨部門工作小組，9月1日起即使在私人屋苑餵野鴿，都會「在無警告情況下執法」，鼓勵市民若發現非法飼餵，可致電1823聯絡相關部門，從速舉報。

禁餵野鴿的《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》8月1日起生效，漁農自然護理署署長黎堅明今天（26日）聯同民建聯到大角咀海富苑外擺街站宣傳新例。（何夏怡攝）

禁餵野鴿的《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》8月1日起生效，漁農自然護理署署長黎堅明今天（26日）聯同民建聯到大角咀海富苑外擺街站宣傳新例。（夏家朗攝）

區議員盼結合業主、街坊、義工 監察違規餵鴿者

「我都只見到鴿群集中，一陣就唔知邊個餵，係好難搵到飼餵人。」民建聯油尖旺區議員鍾港武對《香港01》記者表示，監察禁餵野鴿有困難，也是展開「社區聯防」措施的原因，結合業主、街坊、義工的監察力量，「我哋周邊幾個屋苑嘅業委會、業主立案法團主席都好認同，唔好單打獨鬥，要聯合街坊、義工加強巡查。」鐘港武呼籲，若果發現非法飼餵，盡可能記錄事發日期、時間、地點，聯絡相關部門。

禁餵野鴿的《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》8月1日起生效，漁農自然護理署署長黎堅明今天（26日）聯同民建聯到大角咀海富苑外擺街站宣傳新例。（夏家朗攝）

9月1日起，非法餵飼野鴿將不作事先頭警告，會直接執法。民建聯立法會議員鄭泳舜表示，野鴿飼餵問題多年來困擾居民，尤其是野鴿糞便、屍體等帶有細菌病毒，危害健康，「做善事有很多辦法，但餵鴿就唔係」，籲市民不要以身試法。