禁餵野鴿︱漁護署長落旺角高調宣傳新例 到場前有人懶理警告餵鴿
禁餵野鴿的修例本月1日起生效，漁農自然護理署署長黎堅明今天（26日）聯同民建聯到大角咀海富苑外擺街站宣傳新例。高調宣傳打擊非法餵鴿前約15分鐘，《香港01》記者發現有市民在現場餵野鴿，無視附近的非法餵鴿罰款告示。有區議員坦言難監察，盼結合業主、街坊、義工力量舉報違例者。
黎堅明透露，已聯同食環署成立跨部門工作小組，9月1日起非法餵鴿會即時執法，不作事先警告，又鼓勵市民舉報違例餵鴿。
漁護署長落區宣傳禁餵野鴿
《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》生效近一個月，全港禁餵野生動物涵蓋野鴿，最高罰款由1萬元提升至10萬元及監禁1年，並引入5,000元定額罰款。
黎堅明聯同副署長黎存志、食環署代表今日下午到大角咀海富苑，宣傳禁餵野鴿新例，柏景灣、海富苑、富榮花園都派業委會或管業處代表出席。
署長到場前夕 有人無視罰款告示照餵
活動開始前約15分鐘，《香港01》記者發現，有市民於海富苑巴士站對面空地餵飼野鴿群，並遺留食物殘渣，附近空地欄杆上掛有「非法餵飼野生動物或野鴿可被處定額罰款5,000元」的告示。有市民反映日常生活深受鴿群滋擾，衣服曾經沾染鴿糞，並主動向記者提供飼餵野鴿的相片，表明希望積極配合執法。
跨部門小組加強執法 私人屋苑餵野鴿亦違規
黎堅明表示，聯同食環署成立跨部門工作小組，9月1日起即使在私人屋苑餵野鴿，都會「在無警告情況下執法」，鼓勵市民若發現非法飼餵，可致電1823聯絡相關部門，從速舉報。
區議員盼結合業主、街坊、義工 監察違規餵鴿者
「我都只見到鴿群集中，一陣就唔知邊個餵，係好難搵到飼餵人。」民建聯油尖旺區議員鍾港武對《香港01》記者表示，監察禁餵野鴿有困難，也是展開「社區聯防」措施的原因，結合業主、街坊、義工的監察力量，「我哋周邊幾個屋苑嘅業委會、業主立案法團主席都好認同，唔好單打獨鬥，要聯合街坊、義工加強巡查。」鐘港武呼籲，若果發現非法飼餵，盡可能記錄事發日期、時間、地點，聯絡相關部門。
9月1日起，非法餵飼野鴿將不作事先頭警告，會直接執法。民建聯立法會議員鄭泳舜表示，野鴿飼餵問題多年來困擾居民，尤其是野鴿糞便、屍體等帶有細菌病毒，危害健康，「做善事有很多辦法，但餵鴿就唔係」，籲市民不要以身試法。