中秋節｜東涌海濱花燈節亮燈　懸掛幼稚園和小學生創作燈籠

「月滿升空．一起追夢」東涌海濱花燈節今晚（8日)亮燈，長長的走廊掛滿五彩繽紛花燈，把掛着的燈謎照亮，讓人留步打卡之餘，也想猜猜謎底是甚麼，這些燈籠由數百名幼稚園和小學生創作。大螢幕把遠在天邊的月亮，帶到近在咫尺，還有彎月椅供遊人坐下， 玉兔裝置令人以為身處月宮。



花燈節為節日限定，即晚至本月22日每晚7時亮燈，在中秋節晚及追月夜（17日及18日），分別延長亮燈至晚上月12時及11時。這個花燈節還設有「太空探索．創新科技」展覽，介紹國家航天發展和香港的參與，以及土拓署如何應用創新科技。



▼9月8日 中秋節東涌海濱花燈節亮燈▼



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布置以太空為主題 大型夜光月亮椅可坐

東涌海濱花燈節由土木工程拓展署土拓署轄下可持續大嶼辦事處舉辦，今晚起至本月22日在東涌東海濱長廊有得看。

花燈節布置以太空為主題，由資深電影導演兼當代藝術家簡耀宗設計。海濱長廊設置6米高火箭及航天玉兔、大型夜光月亮椅、八大行星及玉兔等燈飾，並懸掛由數百名幼稚園和小學生創作的燈籠。場地亦設有12米闊的「夢影成真」空間，利用大螢幕動畫，營造漫遊太空氛圍。

中秋節和追月夜延長亮燈 舉行多項免費活動

花燈節每日亮燈時間為晚上7時至10時，而中秋節和翌日追月夜（17日和18日）將分別延長至午夜12時及晚上11時。

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花燈節於中秋節和追月夜舉行多項免費活動，包括創意數碼拍照體驗、街頭魔術表演、燈謎競猜、攤位遊戲和派發小食，與市民共慶佳節。位於海濱長廊的東涌社區聯絡中心，在花燈節期間亦延長開放時間至晚上10時，歡迎市民參觀。

土拓署表示，為配合花燈節主題，現場設有「太空探索．創新科技」展覽，介紹國家航天發展和香港的參與，以及土拓署如何應用創新科技。

▼9月8日 市民到元朗大橋街市「燈籠街」選購燈籠▼

