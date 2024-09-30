維港臭味｜謝展寰視察維港多處海濱　指水質及氣味均有明顯改善

環境及生態局局長謝展寰今日（30日）到土瓜灣、深水埗及灣仔海濱一帶，了解改善維港近岸水質及氣味工作的進展，包括了解渠管錯駁情況及修復進度，和視察土瓜灣避風塘的生物除污工程等。



謝展寰表示，隨着一系列改善措施逐步實施，海濱沿岸的水質及氣味均有明顯改善，當局會繼續密切監察，並積極復修餘下的錯駁渠管，進一步改善沿岸部分地區殘留的氣味和水質，以推動親水文化及近水活動。



視察長沙灣海傍 環保署人員介紹修駁錯渠管進度

謝展寰在環境局常任秘書長（環境）謝小華、環保署署長徐浩光的陪同下，實地視察長沙灣海傍一帶，聽取環保署人員介紹渠管錯駁情況及修復進度，並參觀了設置於海濱的氣味監測儀器，了解如何實時收集氣味數據，以及檢視了識別污染源的創新科技設備。

謝展寰隨後實地視察在土瓜灣避風塘由土木工程拓展署進行的生物除污工程，又前往灣仔海濱，了解該區各項改善水質措施。

謝展寰表示，隨着一系列改善措施逐步實施，海濱沿岸的水質及氣味均有明顯改善，當局會繼續密切監察，並積極復修餘下的錯駁渠管，進一步改善沿岸部分地區殘留的氣味和水質，以推動親水文化及近水活動。

政府目標今年底將維港兩岸污染量減淢半

行政長官李家超2022年在《施政報告》中提出，政府會定期監測雨水渠出口的水質，糾正污水渠錯駁問題，目標是針對維港兩岸特別是荃灣、深水埗及九龍城區現時有嚴重污染問題的排水口，在2024年年底前將污染量減少一半。