書展2024｜北京旅客排隊買《九龍城寨》原著　書商：銷情超乎想像

由貿發局主辦的第34屆書展於今早（17日）開鑼，今年的主題為影視文學，適逢電影《九龍城寨之圍城》最近上映後掀起現象級熱潮，獨家發售其原著小說的攤位一直大排長龍，書商負責人形容銷情超乎想像。



有北京旅客首次來港逛書展，亦順道購買原著，她更大讚現場充滿人氣，說：「從進來的時候看到就天啊！這麼多人，然後到了這裏有這麼多的展位，覺得非常的熱鬧。」



創意館總編輯許小姐表示，在電影《九龍城寨之圍城》的帶動下，今年原著的銷情更是超乎想像。（歐陽德浩攝）

獨家售《九龍城寨之圍城》原著書商大排長龍

今早10時，書展開放時在場館外排隊的人龍，雖對比往年不算長，但獨家發售電影《九龍城寨之圍城》原著小說的創造館，收銀櫃枱由開場至今，一直吸引書迷來購買心頭好，大排長龍。總編輯許小姐表示，在電影的帶動下，今年原著小說的銷情更是超乎想像，需要不斷補貨，而不少書迷更是內地旅客，亦有10多歲的本地少女。

她說：「我哋不嬲做大人書，個對象係成年人，可能套電影好Hit（熱門）嘛，嗰幾個明星好多人鍾意嘛，連帶好多少女都鍾意，變咗今朝好多10幾歲嘅女仔嚟咗。」

天地圖書董事副總經理區麗兒表示，雖然今早的人流不多，但中午開始已恢復如常。（歐陽德浩攝）

電影改編小說受歡迎：好多人一疊疊買

天地圖書董事副總經理區麗兒表示，雖然今早的人流不多，但中午開始已恢復如常。她透露，今年被電影改編的小說，例如金庸作品、亦舒《玫瑰的故事》、李碧華的《霸王別姬》等，均受到讀者歡迎，「都有好多人一疊疊買。」

北京旅客首逛書展讚熱鬧：天啊！這麼多人

從事電影行業的北京旅客羅小姐亦是一名書迷，她最近在內地社交平台微博看到書展的資訊，因此於昨日抵港，只為感受香港書展的氣氛。她便大讚現場充滿人氣：「比我想像中的熱鬧，就是從進來的時候看到就天啊！這麼多人，然後到了這裡有這麼多的展位，覺得非常的熱鬧。」

北京旅客羅小姐是電影《九龍城寨之圍城》的影迷，因此已做好功課，進場後即到攤位購買原著小說。（歐陽德浩攝）

羅小姐亦是電影《九龍城寨之圍城》的影迷，因此已做好功課，進場後即到攤位購買原著小說，除了收藏外亦打算贈送予朋友。她並準備參加導演吳思遠及作家沈西城的講座，明日才返回北京。

廣州旅客每年逛書展指人流不及往年

來自廣州的蘇先生於今早抵達香港，他表示每年會到香港書展購買專業書，不過今年則能覓得心頭好，半日時間只花費300多元。他並認為，現場的氣氛不如往年，估計與展覽首日有關，「可能係第一日吧？人流感覺少啲。」