美孚有機農墟10.27結業　原址將被地政收回　本地農戶憂前路難行

由香港基督教青年會（YMCA）主辦的「美孚有機農墟」自2012年起，逢星期日在美孚新邨葵涌道架空道路橋下營業，該一班本地農戶銷售本地農作物。不過，YMCA周一（7日）發文指，近日獲地政總署通知，即將收回農墟所在的土地，因此「美孚有機農墟」將於本月27日後結束營業。YMCA又表示，短期内部份農戶將移師其總部會員服務部外繼續營業。有不少本地農戶得悉後甚感可惜，更有農戶指失去一個固定銷售點，憂心前路更加難行。



美孚有機農墟最後營業日為10月27日。（美孚有機農墟Facebook）

美孚有機農墟最後營業日為10月27日。（美孚有機農墟Facebook）

美孚有機農墟開展至今已十多年，YMCA認為農墟可為本地農戶提供持續穩定的地方銷售農作物，促進農戶之間的交流，是農戶與街坊溝通的重要橋梁。

為了持續推廣本地農業，他們將積極為本地的農戶尋覓銷售機會。YMCA亦安排了部份農戶到其總部，位於尖沙咀梳士巴利道41號大堂的會員服務部外繼續營業，詳情將會在日內於「美孚有機農墟」Facebook專頁公布。

+ 2

為了答謝美孚街坊十多年來的支持，YMCA會在10月27日，有機農墟最後營業日舉辦工作坊及派發紀念品。

有街坊及農戶大感不捨，包括有參與籌辦的第一批農戶，他們表示回想起十多年前籌辦農墟時，經歷了許多難關及考驗，現在美孚有機農墟走到最後一日，實在非常之不捨得。另一位農戶亦指很感謝也很珍惜這十多年來有機會参加農墟。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！