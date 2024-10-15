首屆滬港澳三地SEN學童共融跑　卓永興：展現社會對共融的團結

今年是中華人民共和國成立75周年，滬港澳特殊教育學校國慶活動籌備委員會籌辦一系列活動，包括首次匯聚滬港澳三地有特殊教育需要(Special Educational Needs, SEN)學童，舉辦「童步共築愛國情」跑步活動，促進三地特教學生交流。



活動首次匯聚滬港澳三地的SEN孩子，透過跑步共同慶賀華誕。

共融跑報名情況熱烈，有16間學校及團體報名，超過100名上海、香港和澳門的SEN學童參與。賽事由政務司副司長卓永興、港區全國人大代表鄺美雲及中聯辦九龍工作部副部長郭長勇主持鳴槍起跑儀式，參加者由多位曾經參加殘疾人奧運會的香港運動員支持，包括蘇樺偉、陳泳森、黃斌煒、胡靜文、朱健驊，以及殘奧會領跑員薩嘉俊擔任領跑員。參加者由尖沙咀文化中心廣場出發，跑到星光大道指定位置後，再折返至廣場，賽道全長約2公里。

卓永興致辭時表示，活動展現社會對共融的團結、包容和關愛，運動跨越界限，讓SEN學童感受彼此支持和鼓勵，並指這不僅是一場體育活動，也是一堂國民教育課，讓同學們既可體會共融的氛圍，亦能增進了對三地的認識和情感。

卓永興指這不僅是一場體育活動，也是一堂國民教育課。

活動籌備委員會委員、立法會議員郭玲麗表示，每一位SEN學童都是一顆小星星，充滿無限可能，更是「中國夢」的一部份，只要悉心栽培並把他們放到對的位置，將可成為社會發展的新動能。

滬港澳特殊教育學校國慶活動籌備委員會主席梁永鴻表示，舉辦滬港澳共融跑活動是對社會共融理念的實踐，希望通過這樣的活動，提高社會各界對特殊教育的關注，增強對特殊需要兒童及其照顧者的支持，促進全社會的和諧和相互理解。