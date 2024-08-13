SEN學生到校學前康復服務推先導計劃　AI輔助料提升導師效率逾倍

為提高支援有特殊學習需要（SEN）學童的效率，香港聖公會福利協會和協康會將與貝智人工智能（Bridge AI）於2024至2028學年期間展開為期4年的先導計劃，將「Bridge Al」人工智能特殊教育需要學習系統應用至到校學前康復服務（OPRS）。該計劃獲得利希慎基金和楊蔡慧嫻基金會共600萬資助，已經覆蓋所有費用。



浸會大學英文系學生馬采兒是接受過特殊教育訓練的導師之一，她指使用人工智能系統有助紀錄學生進度，將心力聚焦在照顧學生身上，透過系統可以清晰地看到學生進度，認為系統最大優勢是將學生資料有系統地整理。



香港聖公會福利協會和協康會將與貝智人工智能（Bridge AI）於2024至2028學年期間展開為期4年的先導計劃，將「Bridge Al」人工智能特殊教育需要學習系統應用至到校學前康復服務（OPRS）。（盧勁揚攝）

先導計劃將涵蓋19所幼稚園，逾600名學生。45位提供到校學前康復服務的專業人員，包括言語治療師、職業治療師、物理治療師、社工、臨床心理學家及特殊幼師，將使用系統為學生度身製訂個人化訓練計劃（ITP）。

貝智人工智能項目經理黃曉峰提到，系統會根據學生評估及過去表現給予建議，專業人員可以參考建議為學生設定目標，然後據此規劃學生的ITP及加入合適活動。另外，由於系統會就過程錄影，專業人員可以於影片的不同時間點留下評語，方便日後跟進或供其他專業人士參考。

根據過去的研究數字，跨專業人員使用該系統完成一個個案的ITP設計只需約11小時，比傳統方法所需的約22小時節省約半時間，效率提升116%。貝智人工智能首席執行官黃俊文強調，個案接受的訓練及治療時間不會變少，但專業人員可以節省行政、設計ITP及準備報告等時間。

為找出系統應用至到校學前康復服務的實際功效，先導計劃設有研究部份，教育大學特殊教育與輔導學系署理系主任任演納博士將參與其中。她指研究設有3個部份，包括治療師及管理層對系統的接受程度、系統提升工作效率的成果及對學生的治療效果是否有提升。