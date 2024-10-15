施政報告2024｜SEN兒童評估輪候逾年半　區議員梁思韻促加強支援

六歲之前是特殊教育需要（SEN）兒童的「黃金治療期」，但本港現時只有7間兒童體能智力測驗中心，評估中心輪候時間過長，在2022/23年度的輪候時間更長達19.3個月，且過去5年特殊幼兒中心每年輪候人數均維持過千人。觀塘區議員梁思韻認為情況極不理想，建議政府應增撥更多資源，增加評估中心人手及中心數量，並向SEN兒童派發像醫療券般的資助，以減輕SEN家庭財政負擔。



梁思韻希望當局在施政報告中多著墨對SEN家庭的支援。（資料圖片/黃浩謙攝）

行政長官李家超將於明日（16日）發表任內第三份《施政報告》，本身是註冊教師以及SEN家長的觀塘區議員梁思韻促請當局在施政報告中多著墨支援SEN學童及殘疾人士。

她指出，目前全港由社會福利署津助的家長或親屬資源中心共有19間，但不少照顧者可能未必知道或者甚至從未用過該類服務。另外，協康會營運的4間中心按政府要求，每間中心合共可支援約1,200個家庭，但現時正為約3,000個家庭提供服務，遠遠超出上限。

因此，她希望政府適時檢視這類中心的人手以應付需求，並加強宣傳及為照顧者提供情緒輔導服務，同時可配對適合的社區資源，增加服務名額，讓照顧者不用淪為人球到處尋找服務。

目前全港由社會福利署津助的家長或親屬資源中心共有19間，但不少照顧者可能未必知道或者甚至從未用過該類服務。(資料圖片)

SEN學生畢業後支援現斷層

除了面對初期診斷的難題外，他們的教育及就業亦有很大阻礙。梁思韻表示，SEN學童畢業後的支援出現斷層，例如難以求職，而全港只有5間自閉症人士支援中心，僅能支援數百名自閉症青年，與實際需求相差很遠。她建議，政府可研究為他們加強持續性支援，跟進他們離校後的情況，例如邀請他們參加博鰲青年論壇、民青局青年論壇等活動。

梁思韻建議當局應加大投放更多資源照顧殘疾人士。 (資料圖片)

殘疾人士院舍位置嚴重不足

此外，現時政府為長者及提供院舍照顧及日間護理及康復服務亦出現供不應求的問題，以致服務使用者的輪候時間過長，照顧責任便落在家人身上。梁思韻認為，雖然政府有推出「照顧者津貼計劃」，但她認為申請門檻過高，特別是照顧者須沒有領取綜合社會保障援助或長者生活津貼，但這項規定令許多已獲發放現金援助的有需要家庭無法申請，認為可考慮放寬有關規定。

梁思韻同時亦建議，當局應加大投放更多資源照顧殘疾人士，例如殘疾人士的就業支援，以及放寬對殘疾人士子女免稅額申請限制等。