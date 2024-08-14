非中國籍通行證｜26少數族裔學生北上佛山參觀　稱以後會多到內地

港澳非中國籍永久居民今年7月起，可申簽為期5年的「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」往內地，猶如港澳中國籍永久居民所持「回鄉證」。取錄不少少數族裔學生的油蔴地街坊會學校，舉辦首團非華裔學生到內地考察交流團，26位、分屬7個國籍的學生周一（12日）出發，今日（14日）經深圳灣口岸回港。



有學生表示，之前亦曾參加內地交流團，由於每次批出簽證時間不一，有時要在最後一刻才知道自己能否外遊，在獲通行證後，會多與家人到內地遊玩。



油蔴地街坊會學校舉辦首團非華裔學生到內地考察交流團，26位學生今日經深圳灣口岸使用自助通道回港。（廖雁雄攝）

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油蔴地街坊會學校26位學生參加首團非華裔學生到內地考察交流團，三日兩夜行程去了佛山、長隆等地，參觀了黃飛鴻文化館、科技館、拜訪姐妹學校等。

尼泊爾籍學生Maeson表示，之前亦曾參加內地交流團，由於每次批出簽證時間不一，有時要在最後一刻才知道自己能否外遊，會忐忑不安，增設通行證後不用再擔心批出簽證的時間。他表示日後會多與家人到內地遊玩。

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油麻地街坊會學校校董張家豪表示，通過以上行程讓學生體會到內地文化，同時學會照顧自己。他指以往帶少數族裔學生內地交流團，過關至少需要半小時，增設通行證後約10分鐘所有學生已成功過關。