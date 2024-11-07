東九龍線｜政府接35份營辦商意向書　目標2026年招標　2033年建成

繼啟德智慧綠色集體運輸系統收30份意向書後，運輸及物流局與路政署表示，另一綠色集體運輸系統項目東九龍項目，今日亦截止接收意向書，局方總共收到35份來自本地、內地及海外公司的意向書。東九龍線將連接彩虹東至油塘東，預計勘查及設計工程須2億6,250萬元，目標2033年或之前落成，政府此前曾多次表示會考慮用「雲巴」或「智軌」等方式興建及營運。



設8個車站 6公里高架橋及1公里隧道

政府正展開三個智慧綠色集體運輸系統項目，包括啟德、東九龍及洪水橋/厦村。其中東九龍項目將興建長7公里運輸系統，包括8個車站、6公里高架橋及在馬游塘和油塘東之間興建1公里隧道，預計勘查及設計工程須2億6,250萬元，整項工程目標於2033年或之前落成。

運輸及物流局及路政署今表示，今年8月29日就東九龍項目邀請相關系統供應商及營運商提交意向書，至今日（7日）截至，共收到35份來自本地、內地及海外公司的意向書，較早前截止的啟德項目再多5份。

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路政署爭取2026年招標及2027年批出合約

路政署發言人稱，意向書所收集的意見除了可進一步掌握市場的意向及能力，亦有助對項目的技術範疇有更確切的了解，署方會隨即就這些意見進行分析，為日後敲定項目的技術細節包括走線、推展方式及財務安排作參考。

該署發言人指目標爭取於2026年為項目招標及於2027年批出合約，並會參考意向書所收集的意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能性，期望進一步縮短項目的整體推展時間表。

運輸局及路政署今年6月到立法會尋求2.6億元勘查研究及設計撥款時，曾透露該項目已接觸比亞迪、中國中車、中車浦鎮阿爾斯通運輸系統有限公司、中國新能源和奧地亞的一間供應商等多間公司，不少公司初步有興趣入標，會參考意向書制訂票價機制。

民建聯立法會議員顏汶羽。（資料圖片/黃浩謙攝）

顏汶羽關注有否考慮增設藍田北站方案

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽指，政府收到35份意向書反映項目極具吸引力，期望運輸及物流局與路政署在設計東九線彩虹東站時，能一拼考慮彩虹一帶的整體規劃，包括配合彩虹邨重建、牛池灣寮屋區重建及附近私樓發展，確保興建步伐同規劃有序進行，徹底解決新清水灣道及太子道東的交通問題。

顏汶羽又說，關注系統供應商如何應對由馬游塘至油塘這段路線的挑戰，以及有無考慮增設藍田北站方案。他指擬建走線中有路段相當接近每日塞車的新清水灣道，關注系統供應商能否在不影響現有行車情況下興建高架鐵路。