登革熱｜近8日累計14宗輸入個案　9人曾北上廣東　最多曾到佛山

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布在10月10日至17期間，錄得14宗登革熱傳入個案，當中9名病人於潛伏期內曾到廣東省城市，當中三分二曾到佛山，另兩宗曾到廣州及中山，另一人曾到訪多個廣東省城市；餘下五人則曾到訪三個外地國家。



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廣東過去一周錄2000宗本地登革熱個䅁

署衞生防護中心，根據廣東省衞生健康委員會的資料，廣東省過去三個月錄得的登革熱個案持續增加，今年7月及8月分別為233宗及1,220宗，當中大部分屬本地感染個䅁。廣東省疾病預防控制中心的資料進一步顯示，廣東省在9月已錄得超過3,000宗本地登革熱個案，而過去一周（10月7日至13日）錄得近2,000宗本地登革熱個䅁，當中以佛山、廣州、深圳、江門及東莞錄得較多個案。

中心續指，最新監測數據顯示，部分亞洲地方包括印尼、馬來西亞及新加坡錄得的登革熱個案數字較去年同期增加。

10月10日至17期間的14宗個案中，曾到廣東佔九宗：佛山六宗、廣州一宗、中山一宗，另有一人曾到訪多個廣東省城市；曾到外國的佔三宗：菲律賓兩宗、印度兩宗及尼泊爾一宗。

埃及伊蚊能將登革熱、寨卡病毒等致命疾病傳給人類。（路透社）

今年已有95宗傳入個案 多去年全年一半

中心表示，截至17日，今年共錄得99宗登革熱個案，包括95宗傳入及四宗本地感染個案，外地傳入個案總數比去年62宗多出一半。中心指根據世界衞生組織資料，登革熱的全球發病率在過去20年顯著上升，構成重大公共衞生挑戰。去年持續傳播加上登革熱個案突發性急增，導致全球80多個國家及地區共呈報了逾650萬宗病例和7,300多宗登革熱相關死亡個案，接近歷史最高水平。

自2024年至今，美洲地區包括巴西、阿根廷和墨西哥等，共錄得約1,200萬宗個案，為歷史新高。

發言人表示，登革熱個案在本港以外持續出現，加上市民頻繁往來粵港等地，以致登革熱個案輸入本港的風險有所增加並帶來本地傳播的風險。除一般措施外，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑；若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。