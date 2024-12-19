大埔龍尾沙灘節2024設新興運動體驗　首次推出YoUwave大專音樂祭

由大埔民政事務處及大埔區議會聯同九龍樂善堂舉辦的「大埔龍尾沙灘節2024」將於12月28日至31日在大埔龍尾沙灘舉行。本屆沙灘節活動包括舞台歌舞表演、新興運動體驗、綠色環保攤位及美食市集等，並首次推出YoUwave大專音樂祭，集合全港7間大專院校的8支樂隊舉行戶外音樂會。



大埔區議員李漢祥表示，活動預計吸引3萬人參與，期望能吸引本地市民留港在大埔消費振興經濟，也同時吸引一簽多行和來自大灣區的旅客前往作深度遊，體驗地區風味。其中音樂節更邀得太極樂隊主音雷有輝（Patrick Lui）和結他手鄧建明（Joey Tang）參與演出。

沙灘節將於12月28日下午5時以「Rock Until Sunset」音樂會正式揭幕，屆時將有本地著名樂隊及區內青年音樂人聯手演出，為活動拉開序幕。

大埔龍尾沙灘節2023。

為響應「一年之約、主場出擊」迎全運會主題，沙灘節特設4人制沙灘排球公開賽、沙灘欖球、手球比賽，並提供各式新興運動體驗，包括無人機足球、躲避盤、雪合戰、圓網球及板球等，讓市民感受運動的樂趣。此外，還有聯校合球公開賽、拔河比賽及全運會項目示範。

大埔龍尾沙灘節2023。

活動重點還包括12月29日的「Beyond Race」藝術巡禮，少數族裔及學校聯手演出，促進社區共融；同日舉行的「青年亮點@大埔畢業匯演」將展示年輕人的才藝成果。另外12月31日的「躍動龍尾舞蹈巡禮」將帶來各類型舞蹈表演。

活動另一重點是沙灘節，活動包括沙雕展覽、沙灘獵寶奇兵、童趣堆沙挑戰及大型充氣城堡。小朋友更可參加堆沙及環保手藝工作坊，發揮創意，並學習環保知識；家長則可與孩子一起構建沙堡，享受親子時光。

大埔龍尾沙灘節2023。

今年沙灘節還特別設立接近20檔美食和啤酒攤位，並設有有獎攤位遊戲。此外，大埔區多間商戶亦於活動期間提供購物及餐飲優惠，讓市民日夜都繽紛。

活動免費入場，遊戲券於12月18日早上10時起，在大埔區議員辦事處、大埔體育會及大埔藝術中心派發，亦可於活動官網（https://lungmei.tpya.org/）登記參與。