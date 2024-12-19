大埔龍尾沙灘節12月底登場　一連4日設搖滾音樂祭及嘉年華等主題

「大埔龍尾沙灘節2024」定於12月28日起一連四日舉行，今年有4大主題，包括太極樂隊領導的「Chill搖滾音樂祭」、「大埔共融『藝』文青」、「大埔起動迎全運」、「合家歡繽Fun嘉年華」；加上沙灘設美食市集，以及區內商舖為沙灘節提供消費優惠，保證日夜都繽紛。



沙灘設20檔美食啤酒攤位 每日均有重點活動

由大埔民政事務處、大埔區議會及九龍樂善堂舉辦的「大埔龍尾沙灘節」，本屆活動亮點之一是Rock Until Sunset暨沙灘節啟動禮，將於12月28日下午5時正開始，屆時沙灘上將會群星雲集，連同區內青年樂隊呈獻一場大型戶外沙灘音樂會。

今年活動除有舞台歌舞表演、沙灘運動體驗，以及綠色環保攤位等元素，更首次舉辦YoUwave大專音樂祭，多達7間大專院校的8隊樂隊參加。本屆是首次於沙灘內設立接近20檔美食啤酒攤位；亦有免費小食及有獎攤位遊戲。

至其他重點包括：12月29日的Beyond race-民族共融藝術之樂巡禮，同日並有青年亮點@大埔畢業匯演；12月30日則有全港青年街舞比賽；12月31日的躍動龍尾舞蹈巡禮；以及12月31日的柔音海浪星頻浴。

▼2023年大埔龍尾沙灘節▼



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配合迎全運主題 設沙灘球賽及新興運動體驗

此外，為配合「一年之約、主場出擊」的迎全運主題，大會特設4人制沙灘排球公開賽、沙灘欖球、手球體驗或比賽。而新興運動體驗嘉年華，除可試玩無人機足球、躲避盤、雪合戰、圓網球及板球，還有聯校合球公開賽、拔河比賽同全運會項目示範。

至於其他節目還有沙雕展覽、沙灘獵寶奇兵、大型充氣城堡等，大小朋友亦可參加堆沙工作坊、環保綠色嘉年華及文青環保手藝工作坊，動手發揮創意。另外，一系列大埔商戶會於沙灘節期間向市民提供各種優惠。