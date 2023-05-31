大埔龍尾泳灘擬設智慧公廁　楊潤雄指將研增沙灘椅　適時更換時花

大埔龍尾泳灘海岸毗鄰大美督，泳灘與大美督的康樂設施互相配合，吸引許多遊人到該處遊玩。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（31日）在立法會書面回覆指，康文署會考慮於泳灘日光浴場範圍增設沙灘椅及太陽傘等設備，為市民締造一個更舒適的泳灘環境。他又提到，署方會與相關工程部進行安裝智慧洗手間及添置智能供水系統等設施的可行性研究，以優化泳灘的設施。



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楊潤雄於立法會書面回覆議員李梓敬提問時表示，大埔龍尾泳灘自2021年6月開放讓公眾使用，設施一直狀況良好。康文署會考慮於泳灘日光浴場範圍增設沙灘椅及太陽傘等設備，為市民締造一個更舒適的泳灘環境。政府會繼續留意市民的需要，適時發展更多的康樂休閒設施。

市民可沿汀角路近龍尾村單車徑旁的行人路往返

李梓敬關注村民步行至該近大埔龍尾路口的一段汀角路段時被逼步入行車路，構成危險的安全情況。楊潤雄指，根據運輸及物流局提供資料，該路段路邊防撞欄與海堤擋土牆圍欄之間的狹窄空間並非行人路。現時，行人可沿汀角路近龍尾村單車徑旁的行人路往返泳灘及大美督。運輸署會加裝交通標誌，提醒市民利用上述汀角路另一邊路旁的行人路。

問及政府會否優化該泳灘的設施及泳灘周邊的交通配套，楊潤雄表示，泳灘現時已廣植樹木植物，包括約110棵樹木、20,000餘棵叢灌木及10,000多簇地披植物。為了進一步綠化泳灘的環境，康文署計劃於今年中增添額外樹木；及適時更換時花等觀賞性植物。他又提到，署方會與相關工程部進行安裝智慧洗手間及添置智能供水系統等設施的研究可行性，以優化泳灘的設施。

設多項公共運輸服務連接大埔墟站及大埔市中心

他又指，泳灘已設有多項的公共運輸服務連接大埔墟站及大埔市中心，包括九巴第75K（大美督—大埔墟站）、275R（大埔墟站—烏蛟騰）號線、新界專線小巴第20C（大埔墟站—大美督）及20R（大埔墟站—烏蛟騰）號線，供市民轉乘鐵路服務或其他公共運輸服務前往其他地區。運輸署會密切留意有關服務的運作情況，並在有需要時安排調整服務，以切合乘客需要。

此外，為應付泳灘帶來的泊車需求，政府已於泳灘提供75個公眾泊車位、七個電單車泊車位及三個旅遊巴士泊車位。此外，鄰近亦有其他公眾泊車位供市民選擇。運輸署會繼續監察該區的泊車情況，並會檢視增加更多泊車位的可行性。