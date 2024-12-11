寵物設計｜星級建築打造狗建築　原研哉、隈研吾操刀毛孩理想空間

寵物的地位在家庭中愈來愈重要，普遍有著活潑好動個性的狗狗，其生活空間的設計也開始受到關注。為了提升狗狗的生活質量，日本著名設計大師、無印良品（MUJI）藝術總監原研哉於2012年發起一個名為「Architecture for Dogs」的計劃，目的是探索專為狗狗設計的空間解決方案。這一展覽今年現正於米蘭的ADI Design Museum舉行，匯聚了眾多知名設計師的參與，可謂是粒粒皆星。



圖片來源：Architecture for Dogs

圖片來源：Architecture for Dogs

「Architecture for Dogs」最早於2012年在邁阿密設立，旨在研究如何透過建築和設計促進狗狗與主人之間互動。例如不少作品包含了可以讓狗狗在主人視線範圍內的設計，促進了雙方情感交流。今年有18組建築師和設計師登場，他們操刀的建築全是專為不同品種的狗狗而設，雖然多年來參與的設計師地位顯赫，但他們的作品並非複雜深澀，甚至展覽是鼓勵各位主人找到適合自己及愛犬的犬舍，觀看每組作品都會提供圖表、圖片或影片，免費下載藍圖，親手為愛犬製作。設計師認為狗狗是人類最好的夥伴，與人類生活在一起已有悠長歷史，牠們也是人類透過繁殖技術創造出來的多品種動物，希望人類能夠用新的眼光，重新審視這些親密的夥伴，甚至是一個重新審視人類自身和自然環境的機會。

原研哉為茶杯貴婦犬設計的「D-TUNNEL」

首先有計劃的推手原研哉為茶杯貴婦犬設計的「D-TUNNEL」，他除了擅長極簡設計，也將作品從生活中產生連結。他透過觀察發現狗狗跑上樓梯時，最終會到達與主人面對面的合適高度。於是就想出了一個平衡人類和狗狗高度的裝置或者高度調節器。人們往往根據自己的規模和想法設計環境，例如世界各地的樓梯每級多是約15cm高，這是根據人類的平均身高及腳長度而定，乃至是桌椅的高度、門的大小，甚至是房屋、城市的大小，都是以人體為基礎的。但這樣與人類共度一生的狗狗同樣必須接受人類的尺度，所以他是次的作品其實是作為策劃人所表達的觀點，設計旨在讓狗狗和人類自然地對視，對那些整天仰視的超小型犬隻來說絕對是良物。

隈研吾作品「MOUNT PUG」（圖片來源：Architecture for Dogs）

著名建築師隈研吾作品「MOUNT PUG」呈現出一種丘陵狀的結構，這個設計特別適合於八哥使用，由幾何形狀組成可以為狗狗提供了一個攀爬和休息的空間，還具有良好的視覺美感。隈研吾的設計風格一向以自然材料和簡約形狀聞名，這一作品充分體現了他的設計理念，將建築與自然環境相融合。細長的膠合板部件組裝成「樹枝」，樹枝不均勻性地組合成六邊形和三角形，並開始相互支撐有如生物的細胞一樣。作品不需釘子或黏合劑都獲得足夠的強度。八哥很聰明又很頑皮，牠將充分利用網狀結構作為其巢穴和玩物，玩具和零食也可以掛在網上。

另一位有著國際聲譽的建築師是坂茂，他曾獲得日本建築學會獎作品賞、普利茲克建築獎等多項獎項，被譽為「建築界的奇才」。他是次創造了一個迷宮般的遊樂空間「PAPIER PAPILLON」，專為蝴蝶犬設計。作品以其標誌性的波浪形紙板結構組成，展示了如何利用可持續材料創造愉悅的互動空間。坂茂的設計不僅考慮了美觀，更強調了功能性和可持續性，是狗狗活動的理想場地，而且非常易於製作，只需兩根鐵線，隨處可見的保鮮紙圓筒，組成起來便於改變形狀，可以製作一張床、一個鞦韆、一個迷宮般的環境，甚至是一張椅子或桌子。

內藤廣作品DOG COOLER（圖片來源：Architecture for Dogs）

建築師內藤廣以其現代風格的建築而聞名，是東京大學榮譽教授、多摩美術大學校長，操刀的作品包括知弘美術館、多個車站如宮崎縣日向車站、高知車站及北海道旭川車站。他的愛犬銀狐犬Pepe於前年去世，16年來陪伴了他度過了人生中最忙碌的歲月，銀狐犬瀟灑、驕傲，但性情耿直，有著蓬鬆的毛髮在夏天炎熱難耐。由於他的房子罕見地沒有空調，Pepe常常會躺在瓷磚地板上避暑，所以是次內藤廣設計了一個狗狗降溫器（DOG COOLER），將裝滿冰的塑膠袋插入高導熱鋁管中，即可獲得相當好的冷卻效果。但如果只由鋁製狗狗可能會在上面滑倒，於是在金屬管之間加上木板條，讓狗的爪子可以牢牢抓住。最後用膠管將金屬與木材連接起來，可以讓狗狗在這個裝置上感到舒適和放鬆，亦可以適應房間的佈局。

藤本壯介作品「NO DOG, NO LIFE!」（圖片來源：Architecture for Dogs）

近年聲名傳播的建築師藤本壯介，被譽為日本新生代最有才華的建築師之一，他的設計以「原始」為主，將建築視為探索世界的一種方式。是次為波士頓㹴設計的「NO DOG, NO LIFE!」是家中的花園也是家具，成為了人與狗之間的溫和界線，將人類和狗的生活空間中出現的許多不同的東西結合起來，首先創造出正方形的網格結構再封上透明膠板，格子的中空內部是為狗的住所，透明的架子則存放著狗或人的各種物品，日常生活相關的各種事物圍繞著狗狗的場景，為狗狗提供了主動參與日常的機會，並投射出人與狗之間的新關係。

伊東豊雄作品「MOBILE HOME for SHIBA」（圖片來源：Architecture for Dogs）

以概念性建築風格為人認識的普利茲克獎得主伊東豊雄，考慮到狗狗還是主人皆有上年紀的問題，特意為柴犬設計出散步狗屋「MOBILE HOME for SHIBA」，可以稍微減輕負擔的解決方案，因為無論炎夏雨天，腰酸腳痛，狗狗都想與主人一起出去散步。伊東豊雄將車輪固定在通風良好的木籃上，放入柔軟蓬鬆的墊子，加上可調節的簾除足夠減少陽光或雨水的影響，木籃的高度特別設計得盡可能靠近地面，以便狗狗可以自行上落。作品既舒適又帶有出外散步的功能，狗狗肯定愛不釋手。

妹島和世作品（圖片來源：Architecture for Dogs）

妹島和世的作品簡直是比熊犬的化身，她是日本當代的知名女性建築師，向來以「穿透性」風格聞名，使建築感覺輕而飄浮。比熊犬的毛皮很顯著，極白、柔軟、蓬鬆，既像棉花糖又像雲朵。以這種結構特質創作出比熊犬的愛窩，可以提供理想的凹陷位置讓狗狗舒適地安頓其中，當比熊犬斜躺在上，填補了凹陷的形狀，和建築合二為一。作品結構簡單，利用纖維板切割成帶狀並繞成環形，透過逐漸改變每個環的半徑長度置成放射狀再連在一起，表面為針織物料，結構的背面有一個洞孔可讓狗狗進出。

其他設計師作品：