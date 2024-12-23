沙頭角中英街檢查站試行「無感通關」 鄧炳強：日後擬在河套使用
沙頭角重置的中英街檢查站今日（23日）舉行開幕典禮。檢查站推出人面辨識先導計劃，讓在中英街居住和工作人士試行「無感」暢通方式進出中英街，即無須停下出示禁區許可證或利用指紋識別，以便利人流往來和提升檢查站的處理能力。
保安局局長鄧炳強表示，先導計劃可以測試「無感通關」處理人流情況，有助日後考慮在河套使用。
陳國基：「無感通關」配合未來開放中英街旅遊發展
政務司司長陳國基主持開幕典禮時表示，為便利進出中英街的人士，政府將原有由帳幕搭建而成的檢查站重置成永久檢查站，並首次引入人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士率先試行以「無感通道」進出中英街。
他指政府會繼續研究和應用相關科技，配合未來開放中英街的旅遊發展。日後持有有效可進出中英街的禁區許可證人士，預先登記後便可使用「無感通道」出入檢查站，無須停下出示禁區許可證或利用指紋識別。
陳國基：其他出入境口岸將來亦可利用「無感通關」
新安排下，持有有效可進出中英街的禁區許可證人士，預先登記後便可使用「無感通道」出入檢查站。政府希望透過這個先導計劃，以創新科技取代現時的人手查驗，便利進出檢查站人士，提升檢查站的處理人流能力。
陳國基親身試用，他在其後開幕致辭時表示，期待本港未來其他出入境口岸也可參照中英街模式，「剛才亦親身體驗了，我認為過關檢查十分方便，大家以後不用出示證件便可以很快過關。舉一反三，我認為其他出入境口岸將來亦可以利用這科技，協助進行出入境檢查。我期待其他口岸將來可以像這裏一樣，旅客可以不用停步便可過關。如果能夠達到這目標，相信我們未來的出入境會更便利，處理客流量的能力會更強。」
保安局局長鄧炳強在社交媒體發文，他指檢查站通過人面辨識技術，令進出中英街更加方便快捷；而作為先導計劃，可以測試「無感通關」處理人流情況，有助日後考慮在河套使用。
檢查站的設計糅合古今，展現香港舊式火車站的特色，靈感來自沙頭角支線孔嶺站及香港舊式火車站，外牆設有以銅板製成的昔日火車圖樣，記錄沙頭角支線歷史，並融入多項節能設計，功能與美觀兼備，為中英街增添一個文化地標。陳國基說，這座經重置的檢查站，同時亦為旅客提供一個新穎的「打卡」景點。
其他主禮嘉賓包括保安局常任秘書長李百全、海關關長何珮珊、入境事務處處長郭俊峯、警務處副處長（行動）周一鳴、建築署副署長冼國良、新界鄉議局主席劉業強及沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪。
有出席啟用儀式的立法會議員劉國勳親身體驗「無感通道」，他形容「過咗關都唔覺」，非常方便和快捷。他認為「無感通道」大幅提升通關效率，便利人員往來，同時提升檢查站的處理效率，期望隨着日後技術成熟後，有條件可逐步推行至擬建的河套口岸及其他港深口岸。
，