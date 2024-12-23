沙頭角中英街檢查站試行「無感通關」　鄧炳強：日後擬在河套使用

沙頭角重置的中英街檢查站今日（23日）舉行開幕典禮。檢查站推出人面辨識先導計劃，讓在中英街居住和工作人士試行「無感」暢通方式進出中英街，即無須停下出示禁區許可證或利用指紋識別，以便利人流往來和提升檢查站的處理能力。



保安局局長鄧炳強表示，先導計劃可以測試「無感通關」處理人流情況，有助日後考慮在河套使用。



沙頭角重置的中英街檢查站今日舉行開幕典禮。檢查站設計展現香港舊式火車站的特色，外牆亦設有以銅板製成的昔日火車圖樣記錄支線歷史，並融入多項節能設計，為中英街新文化地標。（政府新聞處圖片)

陳國基：「無感通關」配合未來開放中英街旅遊發展

政務司司長陳國基主持開幕典禮時表示，為便利進出中英街的人士，政府將原有由帳幕搭建而成的檢查站重置成永久檢查站，並首次引入人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士率先試行以「無感通道」進出中英街。

他指政府會繼續研究和應用相關科技，配合未來開放中英街的旅遊發展。日後持有有效可進出中英街的禁區許可證人士，預先登記後便可使用「無感通道」出入檢查站，無須停下出示禁區許可證或利用指紋識別。

陳國基：其他出入境口岸將來亦可利用「無感通關」

新安排下，持有有效可進出中英街的禁區許可證人士，預先登記後便可使用「無感通道」出入檢查站。政府希望透過這個先導計劃，以創新科技取代現時的人手查驗，便利進出檢查站人士，提升檢查站的處理人流能力。

陳國基親身試用，他在其後開幕致辭時表示，期待本港未來其他出入境口岸也可參照中英街模式，「剛才亦親身體驗了，我認為過關檢查十分方便，大家以後不用出示證件便可以很快過關。舉一反三，我認為其他出入境口岸將來亦可以利用這科技，協助進行出入境檢查。我期待其他口岸將來可以像這裏一樣，旅客可以不用停步便可過關。如果能夠達到這目標，相信我們未來的出入境會更便利，處理客流量的能力會更強。」

保安局局長鄧炳強在社交媒體發文，他指檢查站通過人面辨識技術，令進出中英街更加方便快捷；而作為先導計劃，可以測試「無感通關」處理人流情況，有助日後考慮在河套使用。

沙頭角重置的中英街檢查站設計靈感來自沙頭角支線孔嶺站及香港舊式火車站，採用中式青磚牆、麻石腳線、中式窗戶、木製長椅等元素，展現舊火車站的特色。（政府新聞處圖片)

檢查站的設計糅合古今，展現香港舊式火車站的特色，靈感來自沙頭角支線孔嶺站及香港舊式火車站，外牆設有以銅板製成的昔日火車圖樣，記錄沙頭角支線歷史，並融入多項節能設計，功能與美觀兼備，為中英街增添一個文化地標。陳國基說，這座經重置的檢查站，同時亦為旅客提供一個新穎的「打卡」景點。

其他主禮嘉賓包括保安局常任秘書長李百全、海關關長何珮珊、入境事務處處長郭俊峯、警務處副處長（行動）周一鳴、建築署副署長冼國良、新界鄉議局主席劉業強及沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪。

（左起)入境事務處處長郭俊峯、安局常任秘書長李百全、保安局局長鄧炳強、政務司司長陳國基、新界鄉議局主席劉業強及海關關長何珮珊，一同為沙頭角中英街新檢查站啟用切燒豬。（鄧炳強Facebook圖片）

有出席啟用儀式的立法會議員劉國勳親身體驗「無感通道」，他形容「過咗關都唔覺」，非常方便和快捷。他認為「無感通道」大幅提升通關效率，便利人員往來，同時提升檢查站的處理效率，期望隨着日後技術成熟後，有條件可逐步推行至擬建的河套口岸及其他港深口岸。

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