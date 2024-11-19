颱風萬宜天文大潮‧有片｜沙頭角中英街水浸兩呎　水蛇鮮魚湧上岸

受強烈熱帶風暴萬宜影響，天文台發出一號戒備信號，並提醒昨日及今日兩天（18及19日）正值天文大潮。在萬宜與東北季候風共同影響下，本港個別沿岸低窪地區，在昨晚10時至午夜出現水浸。其中位處邊境的沙頭角亦未能倖免：警方表示，於昨日（18日）晚上10時許接獲報告，指中英街發生水浸情況，水深約兩呎，所幸無人被困或者受傷。



沙頭角中英街的店舖職員及居民，涉水進行清理工作。(讀者提供)

有沙頭角居民向《香港01》提供水浸時的影片，可見不少居民、店舖職員涉水而行，拿起水筒等清潔工具進行清理工作，未有混亂情況。至於沙頭角碼頭，有居民則拍攝到有長約兩米的水蛇，跟隨湧上岸邊的海浪，與鮮魚一同游上岸。而未幾則與海水一起游回岸邊，並未造成危險。

有水蛇湧上岸。(讀者提供)

民眾安全服務隊在今日（19日）凌晨在其社交媒體專頁發帖文表示，在風暴萬宜、東北季候風和天文大潮的共同影響下，個別沿海低窪地區的水位比正常潮水升高約0.3至0.6米不等，出現輕微水浸。民安隊應各民政事務處的要求，到大澳、鯉魚門和沙頭角等地，協助有需要居民把雪櫃和其他家具雜物升高、為居民搬運沙包，和提醒他們注意安全。

中英街居民及店舖職員涉水清理。(讀者提供)

中英街居民及店舖職員涉水清理。(讀者提供)

中英街居民及店舖職員涉水清理。(讀者提供)

中英街居民及店舖職員涉水清理。(讀者提供)

中英街居民及店舖職員涉水清理。(讀者提供)

水蛇及魚湧上岸。(讀者提供)

水蛇及魚湧上岸。(讀者提供)

水蛇及魚湧上岸。(讀者提供)

水蛇及魚湧上岸。(讀者提供)