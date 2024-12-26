大棠紅葉．多圖｜大棠楓香林開始變紅　市民今趁聖誕假期觀賞打卡

踏入聖誕氣溫亦較涼，正是欣賞本地紅葉「期間限定」時節。根據漁農自然護理署最新大棠楓香林紅葉指數，已顯示為「開始紅」指數，今日（26日）有不少市民趁聖誕節長期又陽光普照，前往大棠欣賞楓葉，現場所見已有部分楓葉轉紅，吸引到場市民「打卡」。



不少市民趁聖誕節長期又陽光普照，前往大棠欣賞楓葉（楓香)。（周令知攝）

香港入冬後開始有秋冬氣象，漁護署上周五（20日）更新大棠楓香林紅葉指數，為「開始紅」，屬5個級別中第二級別，也意味距離最高級別「紅」已不遠。在聖誕節最後一日假期，大棠楓香林聚集了不少前來欣賞紅葉的市民，有一家大細、亦有與親朋好友、帶愛犬前來。

不少市民趁聖誕節長期又陽光普照，前往大棠欣賞楓葉（楓香)。（周令知攝）

現場所見，雖然大部分楓林樹葉仍然是青黃色，但也有小部分已經轉紅，楓葉轉紅的楓樹瞬即成為市民「打卡」對象，飄落地上的紅楓葉更受歡迎，吸引不少人拾起打卡。即使紅葉暫時不多，但假期到郊外享受頃刻的大自然風光，渡過一個愉快的假期。

不少市民趁聖誕節長期又陽光普照，前往大棠欣賞楓葉（楓香)。（周令知攝）

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提提周末想前往大棠的市民，大棠山道介乎避雨亭至大棠山道停車場的路段於本月7日起至明年1月12日的周六、日及公眾假期，早上7時至晚上7時會歇性封閉，禁止所有車輛進入，市民若想前往，可在港鐵朗屏或元朗站乘港鐵巴士K66，港鐵已於12月7日增設K66A號線服務，九巴今日也有安排68R線來往元朗及大棠。