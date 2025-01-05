200名共融團體人士演出康文署「快樂舞動嘉年華」　吸引8000觀衆

康文署舉辦的「快樂舞動嘉年華」今日（5日）在香港文化中心露天廣場舉行，近200名來自超過10個共融團體的人士參與演出，吸引了8,000多名市民前來欣賞。當中更有觀眾與表演者的互動舞蹈環節，宣揚傷健共融。



康文署表示，嘉年華以舞蹈作為媒介，讓陌生人透過共舞彼此聯繫。參與匯演的團體包括明愛樂行工場「舞動樂行」、中國香港輪椅體育舞蹈運動協會、基督教香港信義會頌安長者鄰舍中心、新界喇沙中學、心光恩望學校、靈實將軍澳及西貢地區支援中心「舞動新天地」、香海正覺蓮社佛教普光學校初小舞蹈組及親子舞蹈組、香港傷健協會赤柱石澳長者鄰舍中心長者舞團「舞動真我」、天保民學校、聖雅各福群會心飛舞團，以及鄰舍輔導會黃大仙康盛支援中心親子舞蹈組及家長跳舞組的成員。

在場的市民除了欣賞充滿活力的表演外，更參與互動舞蹈環節，與舞者一起舞動，體現不同年齡、不同身體特質、不同種族群體的傷健人士均可跳舞的理念。

「快樂舞動嘉年華」是康文署籌辦的「關愛‧同行共融舞蹈計劃」的活動之一。計劃以香港文化中心為基地，由本地舞蹈家王廷琳擔任藝術顧問，內容包括有殘疾人士參與的共融演出、工作坊、展覽、專為特殊學校而設的到校培訓課程，以及他們擔綱的結業演出等。