150傷健人士參加共融競技日　莊陳有：冀職場上實踐真正傷健共融

150位傷健人士上周六（11月30日）同場參與「多元共融競技日」，透過特別設計的運動體驗遊戲，創造一個真實環境予企業員工及其親友，與多元人才相處互動。大會邀請香港精英運動員出席，包括現役女子體操運動員黃曉盈、退役三項鐵人視障運動員朱健驊及現役輪椅劍擊運動員鍾婉萍，共同分享共融時刻。



黑暗中對話（香港）基金會當日於電訊盈科職員體育館舉行「多元共融競技日」，慶祝成立15周年及作為「Inclusive 100」運動的重頭活動之一，以推動傷健共融和多元包容，與多元人才¹共同創造社會影響。

金會主席莊陳有表示，希望透過競技日增強社會對於不同能力人士的理解及認同，尤其商界與多元人才的交流互動至為重要。該會2023年3月起擔任龍頭角色，號召100家企業，目標為多元人才合共提供100個就業機會，為企業提供顧問及配對服務，至今已成功募集88家企業伙伴及提供88個就業機會予多元人才。

莊陳有說：「今次活動讓每個人都能展現自己能力的機會，冀在生活上、職場上實踐真正傷健共融。」

現役香港女子體操精英運動員黃曉盈說感受極深，「這個體驗令我明白除了珍惜視覺之外，我更加應善用及配合身體的各種感官、觸覺，才能更有效發揮技能至極致。」

三項鐵人退役視障運動員朱健驊曾於2018年亞洲地區排名第一，世界排名第13名，他先天青光眼，左眼只有一成視力，右眼完全失明，「訓練比別人困難、辛苦，但我仍堅持不懈！退役後，我任學校體育推廣主任，希望透過自身經歷，推動傷健共融，特別在學校鼓勵特殊需要的學生，積極參與體育運動。」

現役輪椅劍擊運動員鍾婉萍認為她並非具有先天運動優勢的人，更曾因身形矮小而被當時的教練勸退過，一度質疑自己的努力是否值得。她最終明白各人都有專長及限制，必先要不斷突破自我，一步一步向前行，才可取得進步及成功。她因患先天脊柱裂自小需依靠輪椅代步，至今她已經三次代表香港參加殘奧運會。