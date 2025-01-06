澤安邨做試點推「幸福設計」比賽　涵蓋屋邨舞台、廣場等公共空間

政府去年9月推行公屋「幸福設計」指引，並選定五個試點屋邨進行主題改善工程。房屋局和房委會今（6日）宣布以深水埗澤安邨為試點，邀請本港青年設計師和學生參加「幸福在澤安」設計比賽，涵蓋屋邨舞台、文娛康樂室、日落廣場及康健四個公共空間。



長沙灣澤安邨麗澤樓。（李家傑攝）

房屋局和房委會今（6日）推出「幸福在澤安」設計比賽，邀請本港青年設計師和學生參加。比賽涵蓋四個公共空間，包括以澤安廣場為「屋邨舞台」，以及屋邨地標「日落廣場」、文娛康樂室、康健空間。

發言人表示，希望以澤安邨為試點，吸引青年設計師及學生發揮創意，探索提升公共屋邨中各種幸福感的可能性。過程中會邀請居民與參賽者直接互動，以了解居民的聲音和需求，並應用「幸福設計」指引。得獎作品有機會作為日後屋邨改善計劃的參考。

比賽設學生組和新晉組，歡迎所有修讀設計相關學科的全日制大專院校學生和全職青年設計師參加，報名截止日為1月31日。

政府去年9月推出公屋「幸福設計」指引，作為日後新建公營房屋及翻新現有屋邨的參考和設計依據，並在「幸福先行．預試計劃」中，以啟業邨、澤安邨、富山邨、水邊圍邨及美林邨5屋邨為試點，進行主題改善工程。