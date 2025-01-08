九龍公園防空洞暫無計劃活化　引入功夫洗手間　增噴水池熊貓擺設

當局早年研究城市地下空間發展，包括2019年曾就九龍公園地下城作諮詢，但後來稱因應市況及財政狀況暫緩計劃。立法會議員鄭泳舜今日（8日）在立法會書面提問稱，有意見認為九龍公園防空洞可局部開放，問政府會否考慮及賦予其文化及旅遊景點或展示歷史功能。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩回覆指，九龍公園地下防空隧道部份範圍闊度僅可容納2至3人同時經過，高度只有約1.7米，隧道內照明、通風及排水設施不足，而如要將防空隧道活化，須設置的水、渠、電及通風設施會佔用相當的空間，令隧道內部更為狹窄，影響活化構思的可行性亦未必合乎成本效益，因此，目前未有活化再用九龍公園地下防空隧道的計劃。



當局早年研究城市地下空間發展，包括2019年曾就九龍公園地下城作諮詢，但後來稱因應市況及財政狀況暫緩計劃。（資料圖片）

鄭泳舜在書面提問指，根據政府文件，政府正計劃改建一座在九龍公園的前軍營為中華文化體驗館，而有意見認為，當局應一併構思優化九龍公園的遊樂休閒設施，以吸引人流，而由於該公園周邊有博物館群及西九文化區，政府可把其塑造為南九龍「文化帶」的核心區域之一。當中，鄭泳舜問到當局已暫緩發展九龍公園地下空間，但會否考慮活化有關防空洞，並賦予其文化及旅遊景點或展示歷史等功能。

羅淑佩回覆稱，在考慮是否把防空隧道活化再用前，必須先詳細勘察和評估其內部結構狀況，就九龍公園地下的防空隧道，她指隧道內部部份範圍的闊度僅可容納二至三人同時經過，高度只有約1.7米，隧道內照明、通風及排水設施不足。如要將防空隧道活化，須設置的水、渠、電及通風設施會佔用相當的空間，令隧道內部更為狹窄，影響活化構思的可行性亦未必合乎成本效益，因此目前未有活化再用九龍公園地下防空隧道的計劃。

引入以功夫為主題設計的戶外洗手間優化工程

羅淑佩稱，康文署一直透過不同渠道收集公園使用者意見，並參考設施發展趨勢，以制訂合適維修保養、更新和改善方案。在2024至2025年改善計劃中，康文署在參考意見後，引入以功夫為主題設計的戶外洗手間優化工程，以及進行中國花園翻新工程和健身設施優化工程，康文署亦計劃在噴水池四周裝置特別設計及造型的熊貓擺設，以添加主題元素。

羅淑佩指除年度改善計劃，康文署定期在公園舉辦觀鳥活動，在公園長廊舉行「藝趣坊」，展出及售賣花藝飾物等手工藝品，以及提供繪畫及書法等藝術服務。康文署亦設有雕塑廊和功夫閣，分別展示不同風格的藝術雕塑和舉辦中國傳統功夫表演及舞龍舞獅活動。