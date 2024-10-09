九龍公園前威菲路軍營擬改建成中華文化體驗館　耗資約3.6億元

康文署計劃改建尖沙咀九龍公園內前威菲路軍營58座及加建新翼，成為中華文化體驗館，料工程佔地約9,000平方米，興建包括展覽廳、多用途活動室、文物藏品庫等，向學生、市民及旅客推廣中華文化等。工程將在立法會財委會批出撥款後動工，目標約3年完成，預算費用為3.358億元。



康文署計劃改建尖沙咀九龍公園內前威菲路軍營58座及加建新翼，成為中華文化體驗館。（立法會文件）

相關工程佔地約9000平方米 包括加建新翼

文化體育及旅遊局今日（9）向立法會民政及文化體育事務委員會提文件，稱康文署計劃改建尖沙咀九龍公園內前威菲路軍營58座及加建新翼，成為一所中華文化體驗館。

相關工程佔地約9,000平方米，興建包括公眾教育、參觀及配套支援設施，例如展覽廳、多用途活動室、教室及文物研習室；用作支援教育活動的文物藏品庫及相關附設施。

康文署計劃改建尖沙咀九龍公園內前威菲路軍營58座及加建新翼，成為中華文化體驗館。（立法會文件）

康文署計劃改建尖沙咀九龍公園內前威菲路軍營58座及加建新翼，成為中華文化體驗館。（立法會文件）

目標約3年完成 選址方便中外遊客到訪

工程同時會優化九龍公園58座與香港文物探知館之間的休憩空間、重置九龍公園西南端現有苗圃以優化相關的公共空間，以及於九龍公園徑設置上落客區等。工程料在立法會財委會批出撥款後動工，目標約3年完成，預算費用為3.358億元。

該局指，選擇於九龍公內設館，因選址是市中心及熱門旅遊區，交通便捷；另一方面亦方便中外遊客到訪，適合中外遊客參與的中華文化主題活動，向世界說好中國故事。

九龍公園58座亦兼具中西建築文化特色，包括具嶺南建築特色的瓦頂，立面遊廊是配合嶺南地區炎熱潮濕氣候而設計，建築內亦飾有中國傳統圖案，反映香港中西文化交融的特色。該建築有多房間的建築布局，十分切合舉辦不同類型工作坊的需要等。

該局又說，體育館對象包括公眾、教師、學生、學者、旅客等，務求在社區內廣泛弘揚中華文化，其空間設計、活動籌劃和展示手法將與時並進，並善用新技術，致力將體驗館打造成具現代品味的中華文化時尚地標。

另外，體驗館主題之一是「讓文物說故事」，以本地及內地的博物館藏品作為切入點，設計會有不同類實物學習活等，除藏外，也會與內地文物部門合作，商借展品或資料等。另會舉辦中非遺相關交流活動及體驗節目等，包括麒麟舞、古琴藝術、涼茶等。