蛇年｜民政事務總署突擊巡查油尖旺無牌酒店賓館　查6個處所全中

農曆新年假期旅遊旺季將至，民政事務總署轄下牌照事務處本周二（14日）至周四（16日)一連三日在油尖旺區突擊巡查懷疑無牌經營的酒店和賓館，牌照處根據所得情報，在行動中巡查了六個處所，發現這些處所均涉嫌無牌經營酒店或賓館。署方表示，如在完成調查後有足夠證據，牌照處會作出檢控。



民政事務總署轄下牌照事務處於1月14日至16日展開執法行動，執法人員在一間懷疑無牌賓館搜集證據。(政府新聞處圖片）

牌照處加強打擊經網上平台出租無牌賓館

牌照處一連三日展開代號名為「閃焰」的執法行動，在油尖旺區突擊巡查懷疑無牌經營的酒店和賓館，以保障顧客及公眾安全。

署方表示，除了旅遊旺季的特別行動外，牌照處亦加強打擊經網上平台出租的無牌賓館。牌照處已成立專責小隊，加強情報收集工作，瀏覽互聯網網頁、流動應用程式、社交媒體、討論區等，搜尋懷疑無牌賓館的資訊和情報；當發現透過網上平台出租的無牌賓館，牌照處的執法人員便會跟進調查。

牌照處亦會於境外主要互聯網搜尋器作出宣傳，讓旅客在計劃來港旅程時，更容易接觸到牌照處的資訊。

重犯無牌經營酒店或賓館可被封閉

發言人強調，無牌經營酒店或賓館屬刑事罪行，根據《旅館業條例》，一經定罪會留有案底，最高刑罰為監禁三年及罰款50萬元，就罪行持續期間的每一日亦可被另處罰款20,000元。針對涉及重犯罪行的無牌經營酒店或賓館，法庭亦可就有關處所發出為期六個月的封閉令。

署方提醍旅客或市民可透過牌照處網頁的搜索功能，分辨相關酒店或賓館是否持牌處所。如發現懷疑無牌酒店或賓館，請致電牌照處舉報熱線（電話︰2881 7498）、電郵至hadlaenq@had.gov.hk、傳真至2504 5805，或透過「香港持牌旅館」流動手機應用程式，向牌照處舉報。