蛇年行花市｜15年宵市場年廿四開鑼　應用科技監察人流分三色制

尚有12日就到農曆新年，食物環境衞生署今日（17）公布，農曆年宵市場於本月23日（年廿四）至二十九日（年初一）清晨7時，一連七天在15個地點舉行，共設約1,500百個濕貨、乾貨和快餐攤位，方便市民購買賀年植物和花卉、賀年食品、裝飾和揮春等，迎接新歲。



各年宵市場今年會應用科技措施監察場內情況，並在有需要時實施人流管制。人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示，方便市民知悉現場的擠迫程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠迫；紅色代表場內非常擠迫。



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年宵市場禁售及售帶飄浮LED發光氣球

食環署表示，特許協議列明乾貨攤位的高度不得距離地面超過三米，濕貨攤位和快餐攤位則不可距離地面超過四米半。濕貨攤位和快餐攤位的高度如距離地面超過三米，獲許可人須自費聘用一名認可人士、註冊結構工程師或《建築地盤（安全）規例》規定的合資格人士，在活動舉行前為其攤位的搭建物向食環署提供安全證明的正本，並在該攤位的搭建物上張貼一份上述安全證明的副本。

署方提醒攤位獲許可人不得在年宵市場售賣飄浮的LED發光氣球及觀賞魚。如要展示或出售氣球及充氣物品，只可使用空氣或氦氣作為充氣氣體， 但不得在准用範圍內存放、貯存或使用容水量超過150公升的壓縮氦氣。為安全起見，食環署將禁止市民攜帶飄浮的LED發光氣球進入年宵市場範圍。

禁止違法、不利於國家安全、不道德活動

食環署提醒攤位獲許可人只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。倘食環署認爲獲許可人在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示、送贈或售賣准售商品而進行的活動是違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，食環署有權指示停止有關活動，而獲許可人必須立即遵從署方指示，否則食環署會終止特許協議及收回有關攤位。

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食環署義工隊年初一將檔主送出花卉和盆栽轉贈予院舍及醫院

食環署今年亦會採取多項減廢回收措施，除在各年宵市場回收一般可循環再造物品，包括廢紙、塑膠和金屬外，亦會安排承辦商回收竹枝、木卡板、發泡膠箱、凋謝或未售出的花卉等有重用價值的物資。食環署表示，會從年宵市場收集由花檔檔主自願送出未能售出的花卉和盆栽，由員工組成的義工隊於年初一（29日）轉贈予安老院、殘疾人士院舍和公立醫院。

年宵市場於每日開放時間結束前15分鐘停止進場，署方提醒有意到場人士預留充裕時間，以享受逛年宵市場的樂趣。