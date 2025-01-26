年宵市場2025｜香港15大年宵開放時間+維園封路安排+人流實時教學
年宵市場2025｜新年好去處｜2025年農曆年宵市場於1月23日至29日舉行，為期7日，偏布港九新界，設有快餐、濕貨及乾貨3種攤位！本文整合香港15個年宵花市開放日期時間，地址及詳情，供大家參考。
年宵市場2025｜人流實時情況教學
政府為2025年宵市場設立了實時人流情況，大家可以在前往年宵市場之前，按入年宵市場的人流情況，就可以見到全香港15年宵花市市場的人流情況，並以不同的顏色指示。
綠色：正常
黃色：略為擠迫
紅色：非常擠迫
灰色：關閉
年宵市場2025｜年宵市場開放時間日期
2025年宵花市於1月23日開始，至1月29日（農曆年初一清晨）結束，為期7日。
年宵市場2025｜年宵花市地址在哪？
2025年宵花市有15個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘區觀塘遊樂場、黃大仙慈雲山邨中央遊樂場、東涌達東路花園、葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、北區石湖墟遊樂場、屯門天后廟廣場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場。
2025農曆新年香港15個年宵市場一覽🌸
今年香港15個年宵花市中，最大最旺的當屬維園年宵，有391個乾濕貨攤位和4個快餐攤位，其次是元朗東頭工業區遊樂場及荃灣沙咀道遊樂場，分別有148個及126個乾濕貨攤位。下文附有香港15個年宵花市列表及交通方法，來看看你家附近哪裏有年宵花市吧！
銅鑼灣年宵市場2025｜1. 維多利亞公園
維園年宵市場設有快餐熟食攤位，有玉子燒、鐵板魷魚、燒蠔等多種食物選擇，價錢由$20至$50元不等。今年更有歌手伍富橋（Alvin）與太太梁兆楹（Shirley）在維園擺檔賣XO醬和即食鮑魚。今年年宵更有多種熊貓產品。
● 開放時間:
1月23及24日：上午8時至翌日凌晨
1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時
1月28日上午8時至1月29日上午7時
● 濕貨攤位：175個
● 乾貨攤位：216個
● 快餐攤位：4個
● 交通：港鐵銅鑼灣站 E 出口，或港鐵天后站 A2 出口
維園年宵市場2025—最新特別交通及封路安排
封路
視乎交通及人流情況，下列道路或於1月23日上午8時至翌日0時01分，以及1月24日至27日每日上午8時至翌日凌晨3時封閉：
● 栢景臺停車場北端出入口的未命名路段，出入栢景臺停車場的車輛除外
● 介乎高士威道與琉璃街的興發街，專營巴士及專線小巴除外
● 介乎興發街與銀幕街的琉璃街
● 介乎歌頓道與帆船街的電氣道部分行車線。
封路範圍將視乎交通及人流情況擴大
以下路段或於1月23日下午4時至翌日0時01分，以及1月24日至27日每日下午4時至翌日凌晨3時封閉：
● 百德新街
● 記利佐治街
● 糖街
● 加寧街
● 京士頓街
● 介乎高士威道與記利佐治街的告士打道北行線
● 介乎記利佐治街與摩頓台天橋的告士打道北行線
● 介乎高士威道與銅鑼灣天橋的告士打道南行線
封路範圍將視乎交通及人流情況擴大
下列道路或於1月24日至27日每日下午4時至翌日凌晨3時封閉：
● 介乎記利佐治街與告士打道西行的告士打道北行線
● 介乎波斯富街與景隆街的謝斐道
● 景隆街
● 告士打道南行線
旺角年宵市場2025｜2. 界限街花墟公園
●開放時間:
1月23及24日：上午8時至翌日凌晨
1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時
1月28日上午8時至 1月29日上午7時
● 濕貨攤位：64個
● 乾貨攤位：66個
● 快餐攤位：6個
● 交通：港鐵旺角東站 D 出口，或港鐵太子站 A 出口
旺角年宵市場2025—最新特別交通及封路安排
深水埗年宵市場2025｜3. 長沙灣遊樂場
●開放時間:
1月23及24日：上午8時至翌日凌晨
1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時
1月28日上午8時至 1月29日上午7時
● 濕貨攤位：50個
● 乾貨攤位：36個
● 快餐攤位：3個
● 交通：港鐵長沙灣站 B 出口
深水埗年宵市場—最新特別交通及運輸安排
黃大仙年宵市場2025｜4. 慈雲山邨中央遊樂場
●開放時間:
1月23至27日：上午9時至晚上11時
1月28日上午9時至 1月29日上午7時
● 濕貨攤位：40個
● 乾貨攤位：34個
● 快餐攤位：2個
● 交通：港鐵樂富站 A 出口，或黃大仙站 C2出口
觀塘年宵市場2025｜5. 觀塘遊樂場
●開放時間:
1月23及24日：上午8時至翌日凌晨
1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時
1月28日上午8時至 1月29日上午7時
● 濕貨攤位：50個
● 乾貨攤位：34個
● 快餐攤位：5個
● 交通：港鐵觀塘站 D1 出口
葵青年宵市場2025｜6. 葵涌運動場
●開放時間:
1月23及24日：上午8時至翌日凌晨
1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時
1月28日上午8時至1月29日上午7時
● 濕貨攤位：76個
● 乾貨攤位：22個
● 交通：港鐵葵芳站 E 出口
荃灣年宵市場2025｜7. 沙咀道遊樂場
●開放時間:
1月23及24日：上午8時至翌日凌晨
1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時
1月28日上午8時至1月29日上午7時
● 濕貨攤位：96個
● 乾貨攤位：30個
● 交通：港鐵荃灣站，或荃灣西站
大埔年宵市場2025｜8. 天后宮風水廣場
●開放時間:
1月23至26日：上午8時至晚上11時
1月27日：上午8時至翌日凌晨
1月28日上午8時至1月29日上午7時
● 濕貨攤位：40個
● 乾貨攤位：15個
● 快餐攤位：1個
● 交通：港鐵太和站；或港鐵大埔墟站，轉乘 20A、20B、20C 或 20K 小巴
沙田年宵市場2025｜9. 源禾遊樂場
●開放時間:
1月23及26日：上午8時至翌日凌晨
1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時
1月28日上午8時至1月29日上午7時
● 濕貨攤位：49個
● 乾貨攤位：26個
● 交通：港鐵沙田站，沿源禾路向東北行；或於沙田站轉乘 60K 小巴；或於旺角乘坐 61S 小巴
沙田年宵市場—最新特別交通及運輸安排
上水年宵市場2025｜10. 石湖墟遊樂場
●開放時間:
1月23及24日：上午8時至凌晨12時
1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時
1月28日上午8時至1月29日上午7時
● 濕貨攤位：54個
● 乾貨攤位：19個
● 交通：港鐵上水站 A4 出口
將軍澳年宵市場2025｜11. 寶康公園
●開放時間:
1月23及24日：上午9時至翌日凌晨
1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時
1月28日上午9時至1月29日上午7時
● 濕貨攤位：54個
● 乾貨攤位：34個
● 快餐攤位：2個
● 交通：港鐵寶琳站 B2 出口
西貢年宵市場2025｜12. 萬宜遊樂場
●開放時間:
1月23及24日：上午9時至翌日凌晨
1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時
1月28日上午9時至1月29日上午7時
● 濕貨攤位：16個
● 乾貨攤位：4個
● 交通：可於彩虹地鐵站 C2 出口轉乘 1A / 1M 小巴往西貢
元朗年宵市場2025｜13. 東頭工業區遊樂場
●開放時間:
1月23及24日：上午8時至凌晨12時
1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時
1月28日上午8時至1月29日上午7時
● 濕貨攤位：96個
● 乾貨攤位：60個
● 快餐攤位：2個
● 交通：港鐵朗屏站
元朗年宵市場 - 最新特別交通及運輸安排
屯門年宵市場2025｜14. 天后廟廣場
●開放時間:
1月23及24日：上午9時至凌晨12時
1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時
1月28日上午9時至1月29日上午7時
● 濕貨攤位：40個
● 乾貨攤位：15個
● 快餐攤位：2個
● 交通：港鐵屯門站 A 出口，或輕鐵青雲站（路線610，615，615P）
東涌年宵市場2025｜15. 達東路花園
● 開放時間:
1月23至27日：上午10時至晚上11時
1月28日上午10時至 1月29日上午7時
● 濕貨攤位：10個
● 乾貨攤位：17個
● 交通：港鐵東涌站
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