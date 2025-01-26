年宵市場2025｜香港15大年宵開放時間+維園封路安排+人流實時教學

年宵市場2025｜新年好去處｜2025年農曆年宵市場於1月23日至29日舉行，為期7日，偏布港九新界，設有快餐、濕貨及乾貨3種攤位！本文整合香港15個年宵花市開放日期時間，地址及詳情，供大家參考。



年宵市場2025｜大家新年行花市揀棵年花點裝家居。（資料圖片）

年宵市場2025｜人流實時情況教學

政府為2025年宵市場設立了實時人流情況，大家可以在前往年宵市場之前，按入年宵市場的人流情況，就可以見到全香港15年宵花市市場的人流情況，並以不同的顏色指示。

綠色：正常

黃色：略為擠迫

紅色：非常擠迫

灰色：關閉

年宵市場2025｜年宵市場開放時間日期

2025年宵花市於1月23日開始，至1月29日（農曆年初一清晨）結束，為期7日。

年宵市場2025｜年宵花市地址在哪？

2025年宵花市有15個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘區觀塘遊樂場、黃大仙慈雲山邨中央遊樂場、東涌達東路花園、葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、北區石湖墟遊樂場、屯門天后廟廣場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場。

年宵市場2025｜蘭花是最受歡迎的年花之一！（資料圖片）

2025農曆新年香港15個年宵市場一覽🌸

今年香港15個年宵花市中，最大最旺的當屬維園年宵，有391個乾濕貨攤位和4個快餐攤位，其次是元朗東頭工業區遊樂場及荃灣沙咀道遊樂場，分別有148個及126個乾濕貨攤位。下文附有香港15個年宵花市列表及交通方法，來看看你家附近哪裏有年宵花市吧！

銅鑼灣年宵市場2025｜1. 維多利亞公園

維園年宵市場設有快餐熟食攤位，有玉子燒、鐵板魷魚、燒蠔等多種食物選擇，價錢由$20至$50元不等。今年更有歌手伍富橋（Alvin）與太太梁兆楹（Shirley）在維園擺檔賣XO醬和即食鮑魚。今年年宵更有多種熊貓產品。

● 開放時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時



● 濕貨攤位：175個

● 乾貨攤位：216個

● 快餐攤位：4個

● 交通：港鐵銅鑼灣站 E 出口，或港鐵天后站 A2 出口



貼地夫婦！（讀者提供）

維多利亞公園年宵市場2025 - 分佈圖

維園年宵市場2025—最新特別交通及封路安排

封路

視乎交通及人流情況，下列道路或於1月23日上午8時至翌日0時01分，以及1月24日至27日每日上午8時至翌日凌晨3時封閉：

● 栢景臺停車場北端出入口的未命名路段，出入栢景臺停車場的車輛除外

● 介乎高士威道與琉璃街的興發街，專營巴士及專線小巴除外

● 介乎興發街與銀幕街的琉璃街

● 介乎歌頓道與帆船街的電氣道部分行車線。



封路範圍將視乎交通及人流情況擴大



以下路段或於1月23日下午4時至翌日0時01分，以及1月24日至27日每日下午4時至翌日凌晨3時封閉：

● 百德新街

● 記利佐治街

● 糖街

● 加寧街

● 京士頓街

● 介乎高士威道與記利佐治街的告士打道北行線

● 介乎記利佐治街與摩頓台天橋的告士打道北行線

● 介乎高士威道與銅鑼灣天橋的告士打道南行線



封路範圍將視乎交通及人流情況擴大



下列道路或於1月24日至27日每日下午4時至翌日凌晨3時封閉：

● 介乎記利佐治街與告士打道西行的告士打道北行線

● 介乎波斯富街與景隆街的謝斐道

● 景隆街

● 告士打道南行線



香港年宵花市中，最大最旺的當屬維園年宵！（資料圖片）

旺角年宵市場2025｜2. 界限街花墟公園

●開放時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時

● 濕貨攤位：64個

● 乾貨攤位：66個

● 快餐攤位：6個

● 交通：港鐵旺角東站 D 出口，或港鐵太子站 A 出口



旺角界限街花墟公園年宵市場2025 - 分佈圖

旺角年宵市場2025—最新特別交通及封路安排

深水埗年宵市場2025｜3. 長沙灣遊樂場

●開放時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時



● 濕貨攤位：50個

● 乾貨攤位：36個

● 快餐攤位：3個

● 交通：港鐵長沙灣站 B 出口



深水埗長沙灣遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

深水埗年宵市場—最新特別交通及運輸安排

黃大仙年宵市場2025｜4. 慈雲山邨中央遊樂場

●開放時間:

1月23至27日：上午9時至晚上11時

1月28日上午9時至 1月29日上午7時



● 濕貨攤位：40個

● 乾貨攤位：34個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵樂富站 A 出口，或黃大仙站 C2出口



黃大仙慈雲山邨中央遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

觀塘年宵市場2025｜5. 觀塘遊樂場

●開放時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至 1月29日上午7時



● 濕貨攤位：50個

● 乾貨攤位：34個

● 快餐攤位：5個

● 交通：港鐵觀塘站 D1 出口



觀塘遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

乾貨攤位的商品種類多得令人眼花繚亂。（資料圖片）

葵青年宵市場2025｜6. 葵涌運動場

●開放時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時



● 濕貨攤位：76個

● 乾貨攤位：22個

● 交通：港鐵葵芳站 E 出口



葵青區葵涌運動場年宵市場2025 - 分佈圖

荃灣年宵市場2025｜7. 沙咀道遊樂場

●開放時間:

1月23及24日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時



● 濕貨攤位：96個

● 乾貨攤位：30個

● 交通：港鐵荃灣站，或荃灣西站



荃灣沙咀道遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

大埔年宵市場2025｜8. 天后宮風水廣場

●開放時間:

1月23至26日：上午8時至晚上11時

1月27日：上午8時至翌日凌晨

1月28日上午8時至1月29日上午7時



● 濕貨攤位：40個

● 乾貨攤位：15個

● 快餐攤位：1個

● 交通：港鐵太和站；或港鐵大埔墟站，轉乘 20A、20B、20C 或 20K 小巴



大埔天后宮風水廣場年宵市場2025 - 分佈圖

沙田年宵市場2025｜9. 源禾遊樂場

●開放時間:

1月23及26日：上午8時至翌日凌晨

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時



● 濕貨攤位：49個

● 乾貨攤位：26個

● 交通：港鐵沙田站，沿源禾路向東北行；或於沙田站轉乘 60K 小巴；或於旺角乘坐 61S 小巴



沙田源禾遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

沙田年宵市場—最新特別交通及運輸安排

近年的揮春愈來愈多可愛趣怪款式。（資料圖片）

上水年宵市場2025｜10. 石湖墟遊樂場

●開放時間:

1月23及24日：上午8時至凌晨12時

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時



● 濕貨攤位：54個

● 乾貨攤位：19個

● 交通：港鐵上水站 A4 出口



上水石湖墟遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

將軍澳年宵市場2025｜11. 寶康公園

●開放時間:

1月23及24日：上午9時至翌日凌晨

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時

● 濕貨攤位：54個

● 乾貨攤位：34個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵寶琳站 B2 出口



將軍澳寶康公園年宵市場2025 - 分佈圖

西貢年宵市場2025｜12. 萬宜遊樂場

●開放時間:

1月23及24日：上午9時至翌日凌晨

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時



● 濕貨攤位：16個

● 乾貨攤位：4個

● 交通：可於彩虹地鐵站 C2 出口轉乘 1A / 1M 小巴往西貢



西貢萬宜遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

元朗年宵市場2025｜13. 東頭工業區遊樂場

●開放時間:

1月23及24日：上午8時至凌晨12時

1月25至27日：上午8時至翌日凌晨1時

1月28日上午8時至1月29日上午7時



● 濕貨攤位：96個

● 乾貨攤位：60個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵朗屏站



元朗東頭工業區遊樂場年宵市場2025 - 分佈圖

元朗年宵市場 - 最新特別交通及運輸安排

屯門年宵市場2025｜14. 天后廟廣場

●開放時間:

1月23及24日：上午9時至凌晨12時

1月25至27日：上午9時至翌日凌晨1時

1月28日上午9時至1月29日上午7時



● 濕貨攤位：40個

● 乾貨攤位：15個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵屯門站 A 出口，或輕鐵青雲站（路線610，615，615P）



屯門天后廟廣場年宵市場2025-分佈圖

東涌年宵市場2025｜15. 達東路花園

● 開放時間:

1月23至27日：上午10時至晚上11時

1月28日上午10時至 1月29日上午7時



● 濕貨攤位：10個

● 乾貨攤位：17個

● 交通：港鐵東涌站



東涌達東路花園年宵市場2025-分佈圖

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