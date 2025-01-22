元朗博愛交匯處加設交通燈　改善措施2月9日啟用

運輸署表示，元朗博愛交匯處的交通改善措施將於2月9日（星期日）啟用。署方今日（22日）安排元朗區議員實地視察，由交通工程（新界西）部人員向區議員講解措施詳情、交通燈啟用後的實際運作，以及持續進行的實時交通監察工作。



博愛交匯處的交通改善措施包括於元朗公路南行入口與迴旋處交界處，以及元朗公路北行入口與迴旋處交界處加設交通燈，並擴闊往凹頭出口，由現時一條行車線增至兩條。署迫表示，改善措施旨在使車輛更有序進出交匯處，同時提升容量。

博愛交匯處的交通改善措施。（運輸署Facebook圖片）

運輸署表示，已陸續透過元朗民政事務處、元朗區內各鄉事委員會、貨車和的士業界，以及專營巴士和邨巴營辦商派發宣傳單張，並會透過鄰近道路的可變訊息顯示屏提醒駕駛人士注意最新交通安排。

在新措施下，署方提醒駕駛人士應在迴旋處前注意燈號及減速，同時留意沿途交通標誌及道路標記，盡早選定行車線；在迴旋處掉頭時，應使用內線。該署感謝元朗區議員對改善措施的關注，團隊會繼續努力完成最後階段的改善工作，並會密切監察新措施的成效。