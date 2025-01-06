小巴紅轉綠｜元朗循環線、秀茂坪來往佐敦兩線3月轉色　符2元優惠

運輸署今（6日）宣布批准兩條紅色小巴路線「紅轉綠」，分別為來往秀茂坪和佐敦路線，以及元朗循環線，預計可於3月投入服務。



運輸署今（6日）宣布批准兩條紅色小巴路線「紅轉綠」。（資料圖片/夏家朗攝）

運輪署發信邀11條紅色小巴路線轉色 收2宗申請

運輪署早前發信邀請符合條件的11條紅色小巴路線的營辦商，申請轉為綠色專線小巴模式營運，計劃申請期內共接獲兩宗申請。

署方今（6日）宣布批准兩條紅色小巴路線「紅轉綠」，分別為來往秀茂坪曉光街和佐敦北海街路線，以及元朗峻巒至朗明街的循環線，預計可於3月投入服務。相關營辦商已展開準備工作，包括擬備服務詳情表、購置總站及中途站的站牌、更換車身顏色、以僱傭合約聘請司機、申請參與二元優惠計劃及公共交通費用補貼計劃等。

署方指上月就申請是否符合發牌及營運條件完成審核，包括營辦商須聘請司機駕駛有關路線、其日常運作和票價須受運輸署批核及監管等。經專線小巴營辦商遴選委員會同意後，運輸署已向申請者發出批准信。

發言人表示，政府一貫鼓勵紅色小巴轉為綠色專線小巴經營，以確保公共小巴的服務質素及更有效監管有關服務。運輸署會視乎首批參與「特選紅轉綠」計劃的指定路線的落實情況，以及業界意見及反饋，考慮計劃的未來路向。