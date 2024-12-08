元朗美滿餐廳屢霸行人路營業　釘牌14日罰款一萬元

食環署今日（8日）公布，位於元朗盈福街的「美滿餐廳」因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，將暫時吊銷持牌人牌照14天。



位於盈福街8號翠珊園第1至9座地下9及10號的「美滿餐廳」，由今日（8日）起至本月21日須暫停營業。（Openrice圖片）

食環署表示，位於盈福街8號翠珊園第1至9座地下9及10號的「美滿餐廳」，由今日起至本月21日須暫停營業。

食環署指，「美滿餐廳」持牌人因屢次違反《食物業規例》，今年9月已兩次被法庭定罪，共罰款一萬元。署方亦根據違例記分制記下持牌人30分，食肆因此須停牌14天。

「美滿餐廳」持牌人亦因相同違例事項，去年12月兩次被法庭定罪，共罰款八千元，因而被記下30分，署方續指，食肆今年3月至4月期間被暫時吊銷牌照7天。

發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。