元朗美滿餐廳屢霸行人路營業 釘牌14日罰款一萬元
撰文：陳蓁誼
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食環署今日（8日）公布，位於元朗盈福街的「美滿餐廳」因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，將暫時吊銷持牌人牌照14天。
食環署表示，位於盈福街8號翠珊園第1至9座地下9及10號的「美滿餐廳」，由今日起至本月21日須暫停營業。
食環署指，「美滿餐廳」持牌人因屢次違反《食物業規例》，今年9月已兩次被法庭定罪，共罰款一萬元。署方亦根據違例記分制記下持牌人30分，食肆因此須停牌14天。
「美滿餐廳」持牌人亦因相同違例事項，去年12月兩次被法庭定罪，共罰款八千元，因而被記下30分，署方續指，食肆今年3月至4月期間被暫時吊銷牌照7天。
發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。
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