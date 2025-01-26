蛇年｜許正宇送賀年福袋予逸東邨長者　書寫揮春「招財進寶」

新年將至，財經事務及庫務局局長許正宇周六（25日）探訪居於東涌逸東（一）邨的基層家庭和長者，與他們閒話家常，並送上賀年福袋。他親自書寫的賀年揮春，除了恭喜發財，還寫了多張「招財進寶」。面對財赤及經濟欠佳，政府和市民心願或一致。



局方在Facebook專頁指出，逸東邨是東涌最大型的公共出租屋邨之一，當中不乏長者。許局長在離島民政事務專員楊蕙心陪同下，聯同離島區區議員和離島區關愛隊代表，一同前往探訪。

許局長與長者閒談，了解他們的日常生活，並預備了親自書寫的賀年揮春，向長者送上祝福。許局長表示，他很喜歡親身落區與市民接觸，特別是長者，他們曾為香港的發展付出多年心血，退休後應要獲得更多關懷和適切的照顧。

財經事務及庫務局局長許正宇親自書寫賀年揮春，寫了多張「招財進寶」。（財經事務及庫務局Facebook圖片）

展望新一年，財庫局表示將繼續以改革創新為核心，進一步提升金融市場的競爭力；深化與內地及國際市場的合作，抓住全球經濟復甦及綠色轉型的機遇，推動香港經濟再上新台階；政府將以創新思維推動政策改革，優化市場運作，並加強基礎設施建設，確保香港能在瞬息萬變的國際經濟環境中保持領先。

局方表示，相信香港憑藉國家堅定支持和香港的獨有優勢，定能展現出靈活變通的韌性，在挑戰中抓緊機遇，為香港激發增長動能。