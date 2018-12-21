【康城居民留意】九巴290X改為全日行駛　E22A機場巴士搬站無期

經多年商議，九巴公司日前公佈，來往將軍澳日出康城站及荃灣西的290X巴士路線，將於12月22日起全日通車。有居民得悉後大讚此路線十分方便，希望能進一步加密班次；亦有意見認為現時該路線車站太密，應該削減車站。 另一方面，設於調景嶺港鐵站對開，往機場的E22A巴士站（分站），同樣討論遷站多年，巴士公司雖然已於去年試行新路線，但遷站一事仍遙遙無期。

「在上下班繁忙時間，地鐵很多時候都『逼爆』，其實區內居民只是想上下班時，能夠更輕鬆舒適，加開更多巴士路線是很多居民的共同想法。」區議員方國珊指，290X巴士路線已在區議會、運輸署及巴士公司之間商議八年以上，經延伸、加開繁忙時間班次，至今終於落實全日制，由康城到荃灣西之間的來回線，但認為該路線仍有削減車站的空間。

290X改為全日行駛，方便不少康城居民。（網上圖片）

290X巴士路線現時只於周一至周五繁忙時間服務，上午（6時40分至7時40分）上班上學時間由康城開出四班、下午放工放學時間（5 時35分至6時35分）由荃灣西港鐵站開出四班，全日共八個班次。早上班次行經33個站、下午班次行經38個站，車程約一個多小時。

改為全日制後，由荃灣西港鐵站開出的兩個早上班次，將繞經近將軍澳環保大道的百勝角路，並增加一個站。方國珊指，由於居民上下班時間不固定，290X改為全日開通後，能為居民提供更多交通選擇。但有居民意見指，新班次每三十分鐘一班時間太長，而且途經寶林至清水灣道一帶，不但耗時，乘客也不多，認為應進一步削減站數，貼近特快班次的原意。運輸署回應《香港01》指出，290X線經尚德邨後取道寶康路，可縮短行程便利乘客。而就縮減停站數目及加開班次問題，署方則未有正面回應。

運輸署於區議會文件中表示，已與巴士公司商討E22A車站遷移事項，惟目前仍未有定案。

同為將軍澳區內爭取已久的交通項目，是位於景嶺路的E22A機場巴士站（分站），車站現時設於香港知專設計學院對開路邊，由於位置頗尷尬，位處兩組交通燈中間，居民需要繞道過馬路才可到達，如遇下雨時，由於沒有車站上蓋，情況更為狼狽。

其實，區議會已就遷站事宜商議多年，曾擬將車站改設於彩明公共交通交匯處內。區議員方國珊指，區內議員均支持落實改站，巴士公司亦已於今年年初邀請議員進行路線試行，但運輸署在月前表示，已與巴士公司商討E22A車站遷移事項，惟該巴士路線本身行車時間已達1小時40分，改道建議可能進一步延長行車時間，影響運作及穩定性，署方與巴士公司正研究其他路線方案，故遷站一事，目前仍未有定案。