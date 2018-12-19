維景灣畔澳景路加鐵閘　平安夜起只准住客出入　路權問題再掀關注

在地圖上搜尋由將軍澳維景灣畔去油塘的最快路線，Google Maps會建議先駛往將軍澳隧道，經藍田再前往油塘。但細心一看，地圖上似乎有另一條小路更快更短？說的正是「秘道」澳景路，不過由於這條路需駛經維景灣畔屋苑核心範圍，其路權問題多年來惹起不少爭議。 近期，屋苑於澳景路入口安裝一道鐵閘，並發出告示，指將於本月24日啟用鐵閘，屆時不但車輛、單車不可進入路段，就連行人也不能通過。部分人認為屋苑「夾硬嚟」，對做法感到不滿，因而令事件再掀關注。

近日屋苑貼出通告，指鐵閘將於12月24日啟用，屆時只有已登記的住戶可進入。(FB群組「澳景路-救亡行動」圖片)

每隔一段時間，網上就會出現有關「澳景路是否私人路」的討論。該處平日備受不少行山人士、單車人士歡迎，亦有人認為，假如開通予車輛使用可以紓緩將軍澳隧道的塞車問題。但自從該處於2011年發生過嚴重單車意外，一名休班消防員在「長命斜」踩單車、在彎位失控撼傷頭部最終死亡後，區內有不少意見認為道路不應對外開放。

而過往車輛進入澳景路後，需要拿着居民才有的「出閘紙」，才能成功往返將軍澳和油塘。對於沒有「出閘紙」的外來車輛，則採用「原路入、原路走」政策，以免有人將澳景路當作捷徑，來往將軍澳及油塘。然而，近期又有新動作，就是於澳景路入口加裝鐵閘，日後啟用後，就連非屋苑住戶的行人，都不可出入，因而引發爭議。

澳景路位置。(Google Maps截圖)

鐵閘現已落成，但未上鎖。(FB群組「澳景路-救亡行動」圖片)

在Facebook群組「澳景路-救亡行動」內，不時都可以見到有人討論，澳景路應否開放予公眾使用。有網民指，根據政府地理資訊地圖，澳景路在私人地段的分界外，因此應屬政府土地；但亦有網民指出，澳景路有部分路段在維景灣畔的範圍內，因此絕無理由對外開放。據群組管理員向《香港01》記者表示，自2011年的意外後，屋苑便對單車人士十分戒備，早年已曾加上鎖鏈，不讓單車人士進入澳景路。

爭拗由車輛、單車延伸至行人的使用權，管理員指，以他們所知，澳景路其實並非私家路，地契條款上列出該處是「非專用通道」，不過是由屋苑負責出錢管理和維修。過去也曾有不少人去信地政總署查詢事件，但每次的回覆也稍有不同，他們只希望政府部門可以釐清路權問題，以免有「公地私用」的情況。

有網民指，澳景路在私人地段的分界外，因此應屬政府土地。(FB群組「澳景路-救亡行動」圖片)

西貢區區議員方國珊指出，澳景路之所以有此矛盾，皆因過去發展商收購原為鋼鐵廠的地皮興建維景灣畔時，地契上的批地條款要求維景灣畔小業主包辦澳景路的管理和維修費用，「喺地契上呢條路屬於『非專用通道』，意思係可以畀指定人士使用，包括配水庫職員、屋苑居民等等，如果由油塘駛入嚟，會先經過屋苑平台，呢段路其實係私家路嚟。」她表示，維修和管理的責任並非屋苑「想揹」，只是條款有此規定，認為開放與否確實存在兩難，「一方面條路好斜又多彎位，發生過好多意外；加建鐵閘，又係獲得屋宇署批准嘅，開放的確可以方便好多人，但都唔可以漠視屋苑居民嘅權益，因為條路原意係方便居民使用。」方希望政府盡快就該處使用權問題予以清楚答覆，以釋除公眾疑慮。