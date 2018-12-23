【自製M巾‧片】男同學初接觸、動手做衛生巾：原來M巾入面係咁！

這天，一群中學生耐心坐在座位上，他們四人為一組，每人一手提着針，一手拿着一塊衛生巾形狀的布料，把它與另一塊棉布小心翼翼地縫起來。有男生對眼前的「衛生巾」好奇不已，女生們則安靜地坐在一旁，小聲討論該如何縫紉。 生產能夠重複使用的布衛生巾的「棉樂悅事工坊」社企創辦人林念慈（Claire），這天來到天水圍香港青年協會李兆基書院，與一眾中學生分享用布自製衛生巾的方法。Claire來自台灣，她在過往到尼泊爾工作的經歷中，留意到學校或社會的月經教育並不足夠，於是大力推廣正向月經教育。她要透過布衛生巾，令更多女孩認識自己身體是怎樣一回事，同時尋找月經與環境友善相處方法。 攝影：黃寶瑩；攝錄：王海圖

這群香港青年協會李兆基書院的學生來自不同年級，對月經亦有不同認識：男生對月經一知半解，平常接觸衛生巾的機會亦廖廖可數，充其量只是在家中的洗手間、電視廣告或某大型連鎖藥房見過衛生巾的包裝，未曾親眼目睹衛生巾的「真身」；而女生說起月經，就不禁大嘆「女人的煩惱」：衛生巾感覺侷促、頭痛腹痛，有時還會漏經。

這群香港青年協會李兆基書院的學生來自不同年級，中一至中六的男女學生也有，而女生對衛生巾早就見怪不怪。

尼泊爾缺月事教育 帶頭製布衛生巾鼓勵認識身體

林念慈來自台灣，在尼泊爾工作多年，她觀察到當地一直缺乏月事教育，後來更慢慢發現，原來不只尼泊爾，台灣或者世界各地也缺乏月經教育。「一般學校比較少做月經教育，比較少認識自己的身體；另一方面就是在整個社會或者家庭，不會討論這件事情，所以當月經來的時候，或者身體出了狀況時，都不知道怎麼辦。」

Claire首先教授基本衛生巾知識，包括製造物料等等，中六男學生在堂上比女生們更積極回答。

於是她隻身跑到尼泊爾，自2013年起就大力在當地推動月事教育，與當地婦女分享正確月事知識，例如該如何處理月事來時的不適。她又聘請了尼泊爾婦女生產以布製造的衛生棉，希望透過布衛生巾可以取代一次性的衛生巾，讓女性覺醒身體意識之餘，也推動環保減廢。

學生親手摸材料 學自製衛生巾

與尼泊爾相比，香港的情況或許較好，學校有性教育課，女生也能從生物課知道月經如何形成。不過，社會似乎總有種無形風氣，對於「月經」兩字難宣之於口，有男學生今天第一次看見衛生巾內裏構造、也有女學生聽見新式月經用品不禁張大嘴巴。這天，林念慈來到香港，跟一眾學生教授布衛生巾的做法，以及分享她在尼泊爾的所見所聞，以及向他們提供不同月經用品的選擇，讓學生對月經這回事，有更多認知。