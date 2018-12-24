【人人有波踢】元朗東頭工業區遊樂場將設硬地足球場　街坊免費用

元朗東頭工業區遊樂場有近30年歷史，去年被納入施政報告內「體育及康樂設施5年計劃」的重建項目。政府提出兩個重建方案，當中最大爭議在於康文署在其中一個方案內，提出把場地改為人造草地球場，同時需要設定收費，令市民不能再免費使用球場，惹來不滿。近日終於傳來好消息，區議會投票通過康文署提出的另一方案，決定改建遊樂場的其中一個球場為多用途硬地足球場，一眾街坊可以繼續免費使用服務。

一直以來，遊樂場大受街坊歡迎，是不同年齡階層聚會的社區網絡基地。(李月民提供)

當區區議會的地區設施管理委員會主席李月民區議員向《香港01》表示：「以前好多街坊，特別係的士司機會朝早趁無人，就去踢陣波先開工。佢哋覺得，如果重建完要book（預約）同俾錢係好慘。所以我哋最後都係選擇第二個方案。」其實早前康文署提出兩個重建方案，方案一把遊樂場改建成一個11人的人造草地足球場和一個籃球場，方案二則重置其中一個七人硬地足球暨手球場及籃球場，再改建另一個球場為多用途硬地球場。

不少市民都支持第二個方案，希望可以繼續免費使用場地。（李月民提供）

雖然方案一的人造草地球場可供專業球員訓練，幫助推動本地足球發展，但因為根據規例，使用仿草場須付費預約，換句話說，改建後街坊就不能免費使用場地，故惹來當區市民不滿。最後一眾議員在11月的會議上通過方案二，市民將可繼續免費使用服務。將來重建後的多用途硬地球場可作為兩個五人足球場，供市民使用。

在2017施政報告中，元朗東頭工業區遊樂場被列入體育及康樂設施五年計劃的重建項目之一。（網上圖片）

李月民表示，運輸署亦在會議上提出，在同一場地興建一個地庫的停車場。署方承諾在160個車位中，會撥出不少於一半作私家車車位，而減少重型車輛的車位，把對居民的影響減至最低。有關於興建停車場的其他細節，會在明年1月的會議上再作討論。「都已經講咗幾年，希望今次終於傾好咩方案，可以快啲做重建，等街坊有得用。」佔地約1.44公頃的東頭工業區遊樂場現時有兩個七人硬地足球暨手球場、兩個籃球場及觀眾席，可以說是元朗街坊的一個休憩好去處。