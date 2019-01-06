【社區踩場】北角2000萬豪宅　驗樓師一輪挑剔　最終竟評Ａ-級

柏蔚山座落於北角繼園街的新豪宅，由北角港鐵站步行到達只需十分鐘路程，但屋苑位於約30度的斜坡位置，旁邊石級亦較高，老人家出入及外傭拉購物車上落就變得困難。《香港01》記者邀請了樓宇檢測技術專家賴達明（驗樓師）陪同，檢收三座中層F室單位。單位實際面積884呎四房兩廳，成交價二千零二十萬。經過驗樓師詳細檢驗後，挑出了不少瑕疵，其中洗手間出現滲漏情況，但其餘設備都很滿意，他給予A-質量評分，說是近年較高質素的新樓盤。

柏蔚山發展商為新世界發展及培新集團合作發展的分層屋苑，屬舊樓重建項目，屋苑共有三座，每座樓高30至31層，但由於地下至五樓為停車場、室內外泳池及會所設施，而且扣除4字樓層，實際樓高27層。

是次驗樓單位為三座中層F室，該單位面積為884呎，連工人房共四房兩廳三廁。露台對出為內庭和泳池，景觀尚算開揚。驗樓師賴達明經過一輪檢驗後，喜見高分裝修，惟各浴室有明顯漏水問題被扣分。

經檢驗後，發現主人房、客廳及工人房的浴室水龍頭同時漏水，賴指：「當扭開水喉時來去水都有問題，主客浴室洗手盆與水龍頭之間的接駁位有縫隙，令水龍頭左右搖擺，可滲水入洗手盆地櫃，此外，客廳浴室的洗手盆排水管亦漏水。三個浴室內，企缸的水龍頭與牆身之間的金屬圓蓋未穩固，容易滲水及積水。」他建議於水龍頭接駁位及浴室企缸的金屬圓蓋唧透明防水膠封好。三個座廁水箱亦未安裝穩固，可致搖晃及撞牆，長遠增加損耗及爆鹹水管風險，建議座廁水箱後牆邊唧膠穩固。

批盪方面，大廳牆身高位有一幅空鼓批盪，賴達明建議剷去油漆批盪重做。賴表示：「廳房部分牆身油漆不平滑需要補油、主人房窗扣生鏽、客房一塊玻璃窗有少許花痕、大廳露台外門柄鬆脫，及大廳露台玻璃圍欄底部有孔，需唧防水膠修補以免漬水等小問題，地板亦無空心磚，整體上都很滿意。」他給這個單位92分，屬極佳水平，是近年難得好評的新屋苑。

客廳靠廚房的牆身高位發現空鼓，需剷去重油。（羅鈺歡攝）

發展商提供閉路電視 你敢用？

除了基本廚具及電器，廚房更設有恆溫酒櫃；最有趣的是，發展商在客廳天花安裝了閉路電視，並提供上網應用程式，可隨時在手機app內瀏覽家中情況。業主李先生則笑言：「個CCTV由管理處管理，即係話管理處有可能隨時睇晒你屋企情況，你敢唔敢用呢？」他還說會所內的健身單車配備VR（虛擬實境眼鏡）吸引住客，「雖然睇落幾新穎，但做運動都係想放鬆下，我未試過也未必會用。」由於他與發展商直接購入單位，所以今年12月中已取樓入伙。