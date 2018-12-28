【舊樓重建】待重建項目竟有新裝修住戶　背後原來有動人故事

大角咀居民向《香港01》投訴，因舊區重建，部份已被收購的單位，近日被外來人士非法霸佔及破壞，對住戶造成極大滋擾（詳見另文）。 記者到場採訪期間，果然發現有部份被收購的單位，被人強闖霸佔；但另方面，又發現部份被收購了的單位，竟然有裝修工程，細問之下，原來背後有善心故事……

大角咀區民生關注會主席鍾澤暉帶記者到博文街16至18A號大廈視察，甫入大閘已有不少告示，呼籲街坊要鎖好門窗，樓梯間尚算整潔，但當踏進二樓有人住的樓層，已見梯間的閉路電視（CCTV）被拔去電源，四樓梯間的CCTV更被人整個拆去。

大廈內，本來有部分單位已被收購等待重建，但單位的門鎖卻被人肆意破壞、傢俬被拆散成爛木塊，光管燈泡被打爛散落一地，每行一步都會踩到玻璃碎，損毀嚴重。而部份單位在被人破壞後，被換上鐵柱形大閘兼用鐵鍊鎖上，以防有人再侵佔。

左閘是地產商收購的單位，經警方清場後已換上鐵閘，而右邊單位曾被爆門鎖，現正等待重裝後租給基層作過度房屋。（羅鈺歡攝）

本來是等候重建的舊大廈，記者卻見到三樓有單位正進行裝修。上前查問，正在裝修的李師傅，隨即記者吐苦水，指單位日前被人爆竊，裝修器材全被偷走，損失了6000元，他苦笑道：「無計啦，我幫一間社福機構裝修呢幢大廈4個單位，他們與地產商合作，把有待重建的舊樓，分拆租給沒有申領政府津貼的貧窮基層，人家做善事，而且簽了合約一筆過的裝修費，邊好意思叫人賠呢。」

已被收購的單位，內裡的傢俬本來原好無缺，卻被外來人侵佔後大肆破壞至滿地垃圾。（羅鈺歡攝）

李師傅透露，據他了解，這些單位月租大約4500元，以家庭總收入作為租金定價，單位約300呎。記者曾致電給有關非牟利機構，惟他們說這個項目，其實是私人基金贊助的過度性房屋計劃，主要為該機構已登記的貧窮戶會員提供適切臨時居所，但由於是次計劃不予公開招募，故機構希望記者不要向外公布其名稱。

天台大門因消防條例不能上鎖，從天台爬到各層露台非常容易。（羅鈺歡攝）