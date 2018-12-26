【怪味實測】馬鐵車廂怪味令人作嘔　驗樓師：陣味同和諧號一樣

港鐵馬鞍山線列車車廂內傳出怪味一事時有所聞，有乘客表示車內怪味強烈，只坐一站已覺得想吐，有些乘客卻對此已經覺得見怪不怪。為釐清擾人怪味的來源及會否對健康造成影響，《香港01》邀請驗樓師賴達明，一同到場實地檢測。測量期間，驗樓師指自己對這種氣味十分熟悉，肯定地指出這股困擾乘客的怪味，與內地和諧號列車上的氣味一模一樣。

有網民表示於馬鐵車廂內感到濃烈臭味，甚至想嘔，獲不少網民認同。（fb「馬鞍山之友」圖片）

為測量港鐵馬鞍山線列車車廂內，是否有怪味，《香港01》記者及驗樓師分別搭乘了四班不同列車，大部份一進入車廂時異味已撲面而來，而唯一沒有異味的車廂，設計明顯與其他三列車的不同。賴指，現時香港對空氣質量的測量對象主要是甲醛、總有機性揮發物及空氣懸浮粒子，今次帶同測量機實地測試馬鐵車廂內的相關讀數。

實測中唯一沒有傳出異味的車廂設計明顯與其餘三班列車不同。(洪業銘攝)

總括而言，實測四班的馬鐵車廂中，三種空氣質素量度標準均沒有錄得超標，空氣質素屬良好級別，質素與空氣流通的戶外空間相若。驗樓師賴達明表示：「但當我們進入車廂時，會聞到一陣味道，是股濃烈的膠味，甚至是酸餲味。」由於三種讀數皆沒有測出超標，並無證據或跡象顯示，氣味對人體有害，但賴坦承車廂內能聞到異味。

驗樓師賴達明帶同機器到馬鐵進行實地初步測試。(洪業銘攝)

採訪期間，驗樓師根據自身多次乘坐內地和諧號列車的經驗，表示「這是種內地的膠味，很明顯是內地和諧式列車的那種味道。」賴強調，今次進行的空氣質素測試，只是初步的快速測試，由於測試時車門的開關等因素都會影響通風，揮發物不易沉澱可以影響檢測結果。更準確的測試，需要把儀器放在靜止的車廂內八小時再檢驗空氣中各種物質的含量讀數。

「我以為(味道)慢慢會消失，但是似乎仍沒有改善。」乘客林小姐指，自從馬鐵新列車投入使用後，一直在新車廂內聞到一種難聞的膠味，起初以為是新車的氣味，異味會隨時間轉淡，但狀況一直沒有改善。另一位帶同兒子搭乘馬鐵的林小姐，亦將異味形容為「臭膠味」，「自己平常只需乘坐幾個站的短距離，相信不太會造成影響，但認為長期下來，港鐵應該想辦法解決異味問題。」