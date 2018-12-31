【臭水浸街】紅磡地舖流出惡臭污水逾兩周　疑有人非法接駁喉管　

黃埔德民大廈一間地舖持續流出黑色污水，約兩星期一直未被清理。惡臭難頂，附近商舖及街坊均叫苦連天，直至24日下午才停止流出。雖渉事商戶否認主動排出污水，但食環署經調查後證實地舖自行接駁渠管出店外。有地區人士擔心，商戶與大廈法團就維修責任仍未有共識，日後仍有可能再排出污水，影響環境衛生。 攝影：徐嘉蒓、部分相片由受訪者提供

多日流出污水 疑非法接駁喉管

涉事的鑛達裝修工程公司位於德民街德民大廈地下，污水曾由該舖流出至德民街大街，約有二十間商舖受影響，當中有不少食肆。其中一間外賣店老闆娘林小姐表示，污水流出約兩星期，傳出陣陣惡臭，「好似坑渠咁嘅味」，連日來由行人路一直流出至大街馬路，食客見狀都「兜路行」，生意額大跌一半。她表示，多日來該涉事商戶未曾清理污水，雖然近日未再流出污水，惟擔心只屬暫時性。

莫先生指，曾見到商戶在店內地下加裝喉管，懷疑將污水渠非法接駁出街外。(圖片由受訪者提供) 莫先生的五金舖正正在涉事舖位隔壁，他表示，涉事舖位在這一年間幾乎每月一次流出污水，每次只流一天、半天，但他在本月初見到舖位加裝喉管，疑似將污水渠非法接駁至街外，之後污水流出長達約一個月，至近日才停止。 他說，自己舖位亦曾因渠道淤塞而水浸，主動維修後未再有出現情況，批評商戶即使與德民大廈的業主立案法團就維修責任有爭拗，亦不應將污水渠非法駁出街外，影響他人，「咁係自私，淨係諗自己。」他表示如查證該涉事商戶非法接駁污水渠屬實，或考慮追討責任。

商戶否認責任 指法團需負責

記者日前到現場了解，涉事的鑛達裝修工程公司未有開門營業。店舖地下有三個渠口接駁出街外，以木板遮掩，惟打開木板即散發出濃烈臭味，雖未見有污水流出，惟行人路面至今仍留有污漬。商戶在大閘貼出告示指，將在數天後全面通渠，若有人「搞小動作」，將馬上報警，並停止所有工程。

《香港01》致電鑛達裝修工程公司查詢，職員聲稱並非由商舖「主動」排出污水，並指出德民大廈的污水及附近食肆的油污均會流經其商舖地下的沙井，但因渠道淤塞，故爆出污水，「我都係無妄之災，我都係受害者，𠵱家變咗千古罪人，個個都以為我倒，但唔係我倒㗎。」

他又說，污水渠「一個月爆十次八次」，難以控制污水不流出，認為德民大廈業主立案法團應負責維修，「做咩要（我）拎錢出來（維修），我要叫佢（法團）賠錢呀，搞到我間舖地下爆晒啲污水出來。」

在隔鄰開五金舖的莫先生指，涉事商戶態度不合作，自商舖流出污水後一直未有營業。

商戶被指不合作

德民大廈管理公司、中安管理有限公司物業主任吳先生表示，曾在本月25日與區議員等人到場視察，但商舖未有營業，故未能證實污水流出是因為沙井淤塞或有人非法加裝渠管所致，「由始至終（涉事商戶）都唔太合作，唔畀我哋入去。」

吳先生指，他們惟有在附近一間商舖通渠，暫時舒緩污水流出的情況，目前正向屋宇署查證涉事商舖地底是否有渠道，並找出污水流出的原因。若然屬沙井或渠道淤塞，管理公司會按公契負責維修。他表示，管理公司會考慮先出律師信要求入舖了解情況，若商戶再不合作，則會考慮向土地審查處申請頒令入內。

政府證實店舖自行接駁喉管

食環署回覆《香港01》查詢時表示，接獲多宗有關投訴，調查發現有關店鋪自行接駁喉管，將附近地下渠道淤塞時從該店沙井溢出的污水，排出店外，已將個案轉介環保署及屋宇署同步跟進。署方又表示，已聯絡該店負責人及大廈管業處跟進，亦即時加強清洗受影響的行人路，並將跟進情況通知投訴人。

鑛達裝修工程公司門外，有懷疑由街坊貼出的告示牌，牌上寫了「自私鬼」、「叫苦連天」、「喪盡天良」等字句。

維修責任未有共識



地區組織「紅土家」社區主任葉健榮向《香港01》表示，商舖地底污水渠屬德民大廈的公共位置及設施，由大廈業主立案法團負責，但雙方就維修商舖問題持續拉鋸，據他了解，商戶不願意商舖停止營業多時以作維修，要求法團賠償。他批評商戶自私及不負責任，「公共設施大家都有份，但好多人都唔知道。」

而張仁康議員辦事處社區主任黃馳曾接觸過法團及商戶，他表示地舖沙井屬公用設施，大廈及附近食肆的污水均會流向地舖，若有淤塞，便有機會流出，過往商戶曾有發生類似情況，均表現合作願意維修，惟是次雙方就維修仍未有共識。

他表示，法團願意入舖維修，但同時發現據大廈圖則，接駁出街外的喉管本身並不存在，已接觸屋宇署等部門採取行動；而商戶則認為法團有責任維修，及希望不止維修該商舖，而是全面維修大廈及其他商舖的地下渠道。

黃馳指出，法團現有作出臨時措施阻止污水流出，但問題仍未徹底解決，污水還有可能再次流出。他認為除個別通渠及執法取締非法接駁喉管外，法團長遠應召開會議，及與大廈業主及其他商舖商討，徹底維修地下渠道。