【健身中心】旺角Fitness Express開業不足一年　海關上月曾拉人

「本身叫我幫下手填問卷，點知最後變咗簽合約！」任職超市售貨員的馮先生指，月前行經旺角信和中心時，被一間健身中心的職員以「幫手填問卷」兜搭，更因對方一句「幫幫手，就收工」而心軟，跟隨職員上到健身中心，未料所謂「問卷」原來是合約，最後需繳6萬多元。涉事的健身公司開業原來不足一年，但涉及的不良銷售手法層出不窮，上月海關更曾上門拉人。今次令馮先生「中招」的健身公司，在網上亦不時被人討論，到底它是甚麼來頭？

「上到去，佢就用好似朋友咁嘅態度同我講嘢，之後又sell下佢哋公司，話自己有好多健身教練，又話自己係外國好出名嘅健身中心旗下公司，嚟緊仲會喺香港開更多公司。」上月中馮先生被職員帶上位於旺角一間健身中心「填問卷」。他表示，職員以「就收工」搏取同情，並著他先在一份表格上填寫個人資料和簽名，填好後隨即收起表格，過一會兒就指他已簽署合約，需繳付6萬多元的費用。馮先生又指，職員介紹該店時不斷吹噓，但就他所見，店內只有少量健身器材，但顧客一個也沒見，加上職員的推銷手法懷疑有欺騙成份，他認為該店實在「有古怪」 。

翻查資料，這間健身中心被指以不良銷售手法，捲入銷售糾紛亦非首次。海關在上月19日，亦曾派員到該健身中心位於旺角及油麻地分店，皆因有指職員在顧客購買健身計劃之後，訛稱顧客尚未全數繳付原本已承諾購買的健身計劃，藉此要求顧客繳付額外金額，其中一名顧客會藉更高達24萬元，四名顧客共被騙超過30萬元。海關拘捕4名介乎21至23歲的健身中心男職員，其中一名是店舖負責人兼銷售人員，他們涉嫌使用具威嚇性營業行為銷售健身服務及違反《商品說明條例》被拘捕。

《香港01》在網上搜尋該健身中心的資料，亦輕易地發現不少「苦主」，當中更有不少與事主類近的個案。有網民指該中心「出名伏」，常有職員在信和中心一帶「拉客」，將人帶上中心後，就用不同方法要人簽約。從留言可見，除了以「填問卷」兜搭，中心職員也曾以一些健身卷、免費檢查等優惠引誘途人；也有網民指，中心職員曾以「想走？未解決呀」來威嚇他們，當事主逃走時他們亦由門外追至街上，有網民更形容是「唔知仲以為我畀仇家斬」；亦曾有職員企圖「夾硬」簽單，事主最後以「冇帶錢」為由才可甩身。

《香港01》進行查冊，發現以「Fitness Express」字樣註冊的只有「Fitness Express Company Limited」一間，該公司至今成立不足一年，在去年6月才成立，其董事及創辦人姓名為楊烯圢。翻查資料發現，楊在不同健身中心也有任教，在圈子中十分活躍。《香港01》記者曾嘗試以不同方式聯絡她，但都不獲回應；而記者就馮先生的個案致電香港Fitness Express查詢時，一名男職員接聽後表示負責人不在場，他只是負責訓練學生，但強調如發生以上事件，只要顧客帶同合約到場，職員是十分願意理性、和平地傾談相關事宜。