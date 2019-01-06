【年近歲晚】將軍澳避車處變垃圾集中地　街坊爭奪舊家俬日日嘈交

年近歲晚，不少市民都替屋企去舊迎新，換家俬掉雜物大掃除，惟若將大型家俬隨街丟，令公共空間化作垃圾站，則甚沒公德。近日有市民在社交平台發文指，有人在將軍澳廣明苑的避車處空地棄置大型家俬，向多個政府部門投訴仍無果，令出入的居民十分困擾。

近日有將軍澳廣明苑的居民在網上發文透露，其屋苑樓下的垃圾站外，原本是一個小公園，但後來公園遭拆卸，改建為避車處，然而騰出有關空地之後，該空間卻被當成垃圾站，不時有人棄置大型家俬，包括衣櫃、餐枱及三座位梳化等，年近歲晚情況更為嚴重。

有廣明苑居民在網上發文，指樓下避車處變成大型傢俬的棄置場。（facebook截圖）

該居民更指出，不少人會前去執拾棄置的家俬，也曾發生過爭奪棄置垃圾而產生口角，甚至「粗口滿天飛，連清潔人員都有份（講）」，爭執發出的聲浪令她困擾不已：「早上六時三十分開始（執），會製造大（量）嘈（噪）音，小妹爸爸是一個晚（夜）更的士司機，（也因為）這個原因令他常常得不到應有作息時間」。該居民表示，有關問題持續多年，更曾聯絡房屋署、食環署、環保署及區議員跟進事件，惟最終沒有一個能幫助解決問題。

《香港01》記者去到現場視察，發現這個垃圾站其實是尚德邨的垃圾站，而非廣明苑的範圍之內。不過，該垃圾站正正對著廣明苑廣賢閣，故令廣明苑的街坊也受到影響。記者於早上採訪時，發現垃圾站外滿是大型垃圾，包括梳化、床褥和衣櫃等。當時亦有人在場拾荒尋寶，也不時有人搬運家俬到該處棄置。

有人搬運床褥到尚德邨垃圾站外棄置。（廖俊升攝）

尚德邨垃圾站外長期堆積大型垃圾。（廖俊升攝）

記者到尚德邨屋邨管理處了解情況，管理處職員陳先生表示，管理處逢星期一、四、六也會叫清潔公司來運走垃圾，已經比起其他屋苑更為頻密。他續指，垃圾站旁邊的空地是車輛迴旋處，方便鄰近學校的校巴掉頭，而非像該名網民所說，以前是一個小公園。垃圾站旁邊的空地成為街坊的「垃圾集中地」，10多年以來都是這樣，若果垃圾堆積到阻礙了車輛掉頭，管理處職員便會把垃圾搬開。

記者到管理處了解情況，管理處陳先生表示，垃圾站外位置經常有人放置垃圾，清潔公司每星期清理3次。（廖俊升攝）

西貢尚德區議員簡兆祺表示，垃圾站外棄置大型垃圾的問題已經持續數年，該垃圾站的位置更加接近寶明苑，而附近廣明苑的街坊也會將垃圾棄於該處，更試過有邨外人士裝修過後，將大型垃圾和泥頭傾倒於垃圾站外。

簡兆祺又指，他跟房屋署及管理公司反映過好多次，要求加裝閉路電視，以防有人再亂丟垃圾，但至今仍未見到房屋署有所行動。他更透露，就連消防水龍頭也曾被大型垃圾圍住，萬一發生火災，情況將不堪設想。然而，垃圾站內放置了七、八座大廈的大型垃圾桶，故沒有位置再放大型垃圾。《香港01》現正向房屋署查詢有關事宜。

垃圾站外貼有標示，指有關位置嚴禁擺放家俬和雜物，更特別提醒市民不要在消防設備附近棄置垃圾。（廖俊升攝）

除了尚德邨之外，廣明苑垃圾站外的問題更見嚴重，大型垃圾更加霸佔了行人路。廣明苑管理處助理物業主任梁先生回覆《香港01》指，垃圾站原先設有一個地台放置大型垃圾，但該地台在半年前出現凹陷，現正等待維修，故安排垃圾站前的空地，讓居民暫放大型垃圾。梁先生續稱，現時已就維修進入草擬標書的諮詢階段，查詢居民對標書的意見，然後會作維修招標，盡快解決有關問題。

梁先生表示，已定期安排人員清理，現時清潔公司會逢星期四派員到場夾走垃圾。

大型垃圾霸佔了廣明苑垃圾站外的行人路。（廣明苑管理處提供）

廣明苑管理處表示，清潔公司逢周四會到場清理垃圾。（廣明苑管理處提供）

不過，廣明苑垃圾站外的垃圾剛在星期四清走，《香港01》記者在星期六早上到場，發現有關位置的垃圾已經再次堆積，更堆得和花槽一樣高。

清潔公司清理垃圾後僅僅兩天，廣明苑垃圾站外行人路又再堆滿垃圾。（廖俊升攝）