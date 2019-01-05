【親子好活動】第三個共建遊樂場屯門啟用 　議員倡擴展至荃灣區

玩樂對兒童的身心均衡發展十分重要。現時康樂及文化事務署與智樂兒童遊樂協會和相關非政府組織，合辦為期三年的「社區共建遊樂場計劃」。有關計劃的服務對象為3-12歲的兒童，他們可利用簡單工具和遊戲用品，與家長一起在康文署公園内探索、創造自己的遊樂設施。

「社區共建遊樂場計劃」已於2017年9月及2018年5月分別在大埔海濱公園及荔枝角公園先後推行，康文署轄下屯門公園的兒童遊樂場亦已改建為一個意念創新的共融遊樂場，當中亦滲入共建元素，於2018年12月3日正式啟用。全新遊樂場更是本港首個把「水」及「沙」兩項自然元素，納入設計的無障礙兒童遊樂空間，提供多元化的共融遊樂設施，讓不同年齡及能力的傷健兒童在和睦愉快的環境中一同玩樂。

共建遊樂場比以往的傳統遊樂場更強調「親子關係」。（康文署圖片）

荃灣區區議員鄭捷彬向《香港01》表示，現時荃灣區內並沒有同類型的遊樂場，針對兒童的玩樂設施亦只有普通遊樂場的膠製滑梯、攀爬架等，連韆鞦亦很少見，「缺乏一啲有挑戰性嘅遊樂設施，滑梯又短，小朋友玩得多都悶。」他指自己曾到過荔枝角的共建遊樂場，認為「只需要有大嘅場地，例如木球場或草地，有啲紙皮盒、盆，小朋友可以自己搭個帳幕出嚟、周圍爬，其實唔需要起好多固定設施。」

區議員建議荃灣公園或荃灣海濱公園改為共建遊樂場。（楊凱力攝）

鄭捷彬補充，共建遊樂場比以往的傳統遊樂場更強調「親子關係」，場內指引建議家長陪同子女一起遊玩、探索，促進親子間的感情。據署方回應，計劃反應理想，並將會於未來兩年在港島及新界區公園再次推行。鄭捷彬與同是荃灣區區議員的田北辰要求康文署將計劃擴展至荃灣區，並建議荃灣公園或荃灣海濱公園為舉辦場地，以提升兒童的遊樂體驗和加強社區凝聚力。