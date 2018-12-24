【荃灣人也混亂】荃灣鹹田街定咸田街？政府、街坊各有寫法

香港的街道名字千奇百怪，荃灣有一條街的街名，更有兩個寫法，有店舖門牌寫「鹹田街」，亦有部分寫「咸田街」。根據政府資料顯示，正確寫法應為「鹹田街」，但街坊、店舖大都寫作「咸田街」。原來「鹹田街」名字的由來與填海有關，因為填海後政府要為各街道起名，便採用當時各村落的名字為街名。

沿着沙咀道往大窩口方向走，穿過眾安街再往前走一會兒，便會看到一個路牌寫上「鹹田街」，然而順着鹹田街兩旁走，則會發現有的店舖門牌會寫「咸田街」，若走至與德海街交界的「櫻島麵包」，更會發現店舖右上角有兩塊標示街號的牌，一塊寫「咸田街44號」，另一塊寫「鹹田街44號前舖」。

「櫻島麵包」店舖右上角有兩塊標示街號的牌，一塊寫「咸田街44號」，另一塊寫「鹹田街44號前舖」。（黃桂桂攝）

根據地政總署的香港街道名稱，正確寫法應是「鹹田街」。然而記者訪問了街內八家店舖的職員，發現有六家都會寫作「咸」，只有兩家會寫「鹹」。一麵包店姓賴店員表示：「平時寫就會寫『咸田街』，但我認為『鹹」才是正寫。寫作『咸』是因為簡單，筆劃上沒那麼複雜。」另一姓蔣的電器店老闆指：「我平時會寫『咸』，因為方便、筆劃少。」

電器店老闆因為方便而寫「咸」。（黃桂桂攝）

與此同時，亦有人依然寫「鹹」字，美景珠寶金行的老闆便說：「我會寫『鹹』字，因為是正規寫法，有人寫作『咸』應該是受簡體字影響。」不過，不論以那種寫法，街坊們都不清楚「鹹田街」名字的由來。

鹹田街的名字是取自位於青山公路的鹹田村。（地政總署）

荃灣鄉事委員會副主席邱錦平解釋，「政府於60年代於荃灣進行填海工程，將海岸線由原本的沙咀道延伸至楊屋道（現時的海岸線是政府於90年代填海而來的），而新得來的土地及街道需要命名，政府便以當時荃灣不同的村落命名，而鹹田街便是取自位於青山公路的鹹田村，河背街來自河背村，川龍街源自川龍村等。」

而「鹹田」一名的由來，則是源於以前的人會在海和河的交界開墾田地，因此田裏的水會帶有鹹性，所以叫「鹹田」，但以前的人知識水平不高，便將「鹹」簡寫作「咸」，因此「鹹田街」亦會寫作「咸田街」。