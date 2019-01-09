【來自獄中的回信】小學生問獄中伙食難食？　囚友親筆回信解答

天虹小學的學生早前寫信給在囚人士，關心他們在監獄中的生活，日前懲教處人員帶同囚友的回信，及一位過來人到天虹小學分享，並一一解答學生的疑問。小學生們最關心的，究竟是甚麼呢？

浸信會天虹小學聯同懲教署於1月8日舉辦「信有明天」活動，懲教署人員把約100封在囚人士的回信交到學生手中，並由學生讀出信中部分內容，解開學生們對監獄生活的疑惑。

浸信會天虹小學聯同懲教署於1月8日舉辦「信有明天」活動。（譚威權攝）

五年級的盧同學在寫給囚友的信中，最感興趣的是「獄中的生活是怎樣的？」、「看電視見到犯人犯罪後會留案底，是否真的？」、「有沒有後悔？」等等問題。

一位在囚人士回覆盧同學的信件表示，「獄中的生活十分嚴格，24小時都要被人看管，而且每天都要步操」，她指雖然獄中可以學習鋼片琴、小鼓、蘇格蘭風笛等不同樂器，但監獄裏完全沒有自由，「每星期只有一次探訪，每次半小時，只能隔着玻璃與家人見面」，看得見卻摸不到，一塊玻璃之隔，卻成了世上最遙遠的距離。她說犯罪後的確會留下案底，直言對自己犯罪一事感到十分後悔，「你要引以為鑑，不要像我這樣，要珍惜眼前擁有的，包括你的家人」。

另一位五年級的羅同學亦對監獄生活十分好奇，問囚友在監獄中有沒有認識新朋友，以及平時有甚麼活動。

囚友回信指，監獄裏可以學習不同的技能，好像學校一樣，例如有插花班、國語班、狗狗護理班、餐飲班等。另一方面，囚友對監獄外面的生活也很好奇，反問羅同學「我以前上學的時候，學生們都剪冬菇頭，現在的學生也剪冬菇頭嗎？」，她在信件中畫了色彩繽紛的圖畫，並說：「希望日後有機會再通信」。

而徐同學在寫給囚友的信中，分享自己的興趣，及一次街頭表演的經過，更問囚友「你的興趣是甚麼？你喜歡音樂嗎？」更窩心地表示，「我知道你在獄中很不開心，希望你可以改過自新，為你的家人努力活下去」。

一位化名「公仔書姐姐」的囚友回信給徐同學，表示自己也喜歡音樂，在獄中有學習小結他。她在信中分享內心感受：「最不開心的是失去了摯友，以及未能陪伴兒子成長。如果時間可以重來，一定不會犯事」，她並以過來人身份，勉勵徐同學「要努力讀書，不要行差踏錯，要好好珍惜和家人相處的時光」。

除了囚友回信，懲教署亦邀請了一位過來人呀凱（化名）到學校分享自己的經歷，並即場解答學生的疑問。

學生：在監獄裏可以看電視嗎？

呀凱：監獄裏需要工作，休息時可以看電視，而星期日是休息日，全日都可以看。然而看電視並不能隨心所欲，想換台的話要先告訴長官（懲教人員），長官再根據獄中指引，轉到合適的頻道。想追劇是不可能，因為長官只會讓囚友看一些對囚友有益的電視節目，例如新聞或記錄片。

過來人呀凱分享自己的經歷。（吳鍾坤攝）

學生：電影《監獄風雲》中的囚犯會被人打，現實中也會被人打嗎？

呀凱：不要把電視情節與現實情況混在一起，監獄裏面雖然會有爭吵，但很少有人打架，而且一發生打架的情況，長官也會及時制止。

學生：在監獄裏吃甚麼？

呀凱：早餐吃飯，午餐吃麵包及粥，晚飯餐也是吃飯，睡覺前2、3小時會有一杯牛奶及一個麵包當宵夜。膳食方面囚犯並沒有選擇權，只能根據營養師設計的餐單進食。

學生：監獄裏的課程是否想報就報、想學就學？

呀凱：囚友們可以根據自己的興趣及需要報名。然而，這些課程並非想報就報，長官會視乎囚友的行為表現，決定是否提供訓練課程。如果囚友表現未如理想，長官會剝奪其部分自由及福利，例如實施隔離囚禁，將其困在特別組內做其他工作，例如黏信封。

學生們向呀凱問一些關於監獄的問題，例如是否可以看電視。（吳鍾坤攝）

天虹小學中文科老師黃文康表示，同學們平日沒有機會寫信，這次活動正好提供一個實踐機會，「平時同學很怕寫字，但今次寫得很認真，不會計算字數及標點，反而會問『我這樣寫好嗎？』，在寫信的同時能顧及囚友們的感受。」

而懲教署高級懲教主任馮宇則說，囚友們收到學生的信件都很開心，而且會用心回覆，很多囚友都畫上色繽紛的圖畫。他指這是首次有小學生寫信給囚友，會檢視活動情況，看看會否繼續在「更新先鋒計劃」中進行。